ハイチ代表としてW杯に参戦する道もあったかもしれないが…… セルティックでもゴールを量産したFWがこだわるフランス代表でのプレイ「このW杯に出場する権利はない」
1974年の西ドイツ大会以来となる52年ぶりのW杯出場を手にし、歓喜に沸いたハイチ代表。ただ、戦力的には厳しいと言わざるを得ない。
ハイチはW杯でブラジル、モロッコ、スコットランドと同じグループCに入っているが、このグループは明らかにブラジルとモロッコの力が上だ。スコットランドも欧州トップリーグで活躍する選手を擁しており、実力的にはハイチが1番下と見られる。
本大会へハイチもタレント探しに動いており、ターゲットの1人に挙げられていたのが仏のRCランスでプレイする28歳のFWオドソンヌ・エドゥアールだった。
「このW杯に出場する権利はないと思っていた。選手たちは予選突破のために懸命に戦ったのだからね。出場したいなら、僕も自力で勝ち取らないといけない」（『TalkSport』より）。
エドゥアールはこのようにコメントしている。世代別ではU-21フランス代表でも結果を出してきたが、A代表でのプレイは実現していない。現状のフランスの攻撃陣を見ると、エドゥアールが割って入るのは困難だろう。それでもエドゥアールはフランス代表でのプレイのみを望んでいるようだ。