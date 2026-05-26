三笘薫がハムストリング手術…ブライトンが無事成功を報告「来季の復帰を目指す」
ブライトンは25日、MF三笘薫がハムストリングの手術を受け、無事に成功したことを発表した。
三笘は9日のプレミアリーグ第36節ウォルバーハンプトン戦でスタメン出場したが、後半に左ハムストリングを負傷して途中交代。15日に発表された日本代表のW杯メンバーから外れていた。
クラブ公式サイトによると、ファビアン・ヒュルツェラー監督は「良いニュースとして、手術は成功し、すでにカオルはリハビリプログラムの初期段階を開始している」と報告。続けて「怪我のタイミングは残念だったが、カオル自身は前向きな気持ちを保っている。今はクラブのメディカルチームと協力しながらリハビリに取り組み、来季の復帰を目指している」と伝えた。
三笘は9日のプレミアリーグ第36節ウォルバーハンプトン戦でスタメン出場したが、後半に左ハムストリングを負傷して途中交代。15日に発表された日本代表のW杯メンバーから外れていた。
クラブ公式サイトによると、ファビアン・ヒュルツェラー監督は「良いニュースとして、手術は成功し、すでにカオルはリハビリプログラムの初期段階を開始している」と報告。続けて「怪我のタイミングは残念だったが、カオル自身は前向きな気持ちを保っている。今はクラブのメディカルチームと協力しながらリハビリに取り組み、来季の復帰を目指している」と伝えた。
Brighton & Hove Albion can confirm that Kaoru Mitoma has undergone surgery on the hamstring injury that prematurely ended his season. ⤵️— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 25, 2026