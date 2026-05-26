今季はアーセナルが22年ぶりのプレミアリーグ制覇を決めたが、来季アーセナルにチャレンジできるクラブはどこになるだろうか。



アーセナルは引き続き優勝候補となるだろうが、元イングランド代表選手で解説を務めるマイケル・オーウェンは2チームだけアーセナルにチャレンジできるチームがあると語る。



オーウェンが評価したのは、マンチェスターの2クラブだ。ジョゼップ・グアルディオラが退任するとはいえ、マンCのチーム力は確かだ。マイケル・キャリックの指揮官就任から激変したマンUも今夏の補強が噛み合えば優勝争いに絡めるはず。





「来季アーセナルの真のライバルはユナイテッドかな。ペップが去ってもシティは強いままだと思う。今季はアーセナルと接戦だったし、有望な若手も揃っている。ユナイテッドもタイトルレースに絡めるチームだ。キャリックが就任してからの調子を見れば、間違いなくタイトルレースに絡むチームと言えるだろう。リヴァプールもそこに加わりたいと思っているだろうが、そのためには全てを完璧にこなす必要があり、現時点ではまだその段階に達していないと思う」（『METRO』より）。昨夏リヴァプールはMFフロリアン・ヴィルツ、FWウーゴ・エキティケ、アレクサンデル・イサクを加えるなど大型補強に動いたが、来季もタイトルレースから漏れてしまうのだろうか。まずはFWモハメド・サラーの退団に対処する必要があり、右ウイングの補強が今夏の絶対条件となる。アーセナルの安定感は抜群で、グアルディオラが退任するマンC、チャンピオンズリーグと並行して安定した結果を残せるか未知数なところのあるマンUに比べると、やや有利な立場にあると言える。当然アーセナルが狙うは連覇だが、来季のプレミアはどうなるか。