ケインはシュツットガルト戦でハットトリック photo/Getty Images

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先日行われたDFBポカール決勝のシュツットガルト戦にて、ハットトリックを決めてチームを3-0の勝利に導いたバイエルンFWハリー・ケイン。重要な決勝でハットトリックの活躍は見事であり、今季のケインはかなり充実したシーズンを過ごした。

英『GIVE ME SPORT』によると、ケインはこれがキャリア31回目のハットトリックだった。この回数も凄いが、上には上がいる。

同メディアは『21世紀のハットトリック回数ランキング』を紹介しているが、1位&2位の怪物とはまだ大きな差がある。

5位：ハリー・ケイン（31回）

4位：ロベルト・レヴァンドフスキ（34回）

3位：アリ・アシュファク（35回）

2位：リオネル・メッシ（60回）

1位：クリスティアーノ・ロナウド（66回）

1位と2位は予想通りの結果だったが、改めて数字を見ると驚異的だ。この数字を塗り替える選手は出てくるのだろうか。

可能性がある選手としてはマンチェスター・シティのアーリング・ハーランド（28回）、レアル・マドリードFWキリアン・ムバッペ（24回）が挙げられるが、それでもまだかなりの差がある状態だ。