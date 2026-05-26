先日行われたDFBポカール決勝のシュツットガルト戦にて、ハットトリックを決めてチームを3-0の勝利に導いたバイエルンFWハリー・ケイン。重要な決勝でハットトリックの活躍は見事であり、今季のケインはかなり充実したシーズンを過ごした。



英『GIVE ME SPORT』によると、ケインはこれがキャリア31回目のハットトリックだった。この回数も凄いが、上には上がいる。



同メディアは『21世紀のハットトリック回数ランキング』を紹介しているが、1位&2位の怪物とはまだ大きな差がある。





5位：ハリー・ケイン（31回）4位：ロベルト・レヴァンドフスキ（34回）3位：アリ・アシュファク（35回）2位：リオネル・メッシ（60回）1位：クリスティアーノ・ロナウド（66回）1位と2位は予想通りの結果だったが、改めて数字を見ると驚異的だ。この数字を塗り替える選手は出てくるのだろうか。可能性がある選手としてはマンチェスター・シティのアーリング・ハーランド（28回）、レアル・マドリードFWキリアン・ムバッペ（24回）が挙げられるが、それでもまだかなりの差がある状態だ。