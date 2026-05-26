ダイソーさんこんなの欲しかったよ！もう輪ゴムで頑張らなくていい！ズボラさんも楽な便利グッズ

開封済みのお菓子や乾物の袋を輪ゴムで留めると、再び開封する際に解くのが大変…。クリップを使うのもいいけれど、湿気が入るのが気になります。そんな悩みには、ダイソーの『調節できる輪ゴムクリップ』がおすすめ！ボタンを押して締めるだけで、袋の口をしっかり閉じられる優れもの！簡単なのでズボラさんも楽ちんです◎

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商品情報

商品名：調節できる輪ゴムクリップ（2個）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480684994

シンプルだけどいい仕事する！ダイソーの『調節できる輪ゴムクリップ』

開封済みのお菓子や乾物の袋を輪ゴムで留めると、再び開封する際に巻き付いた状態から解くのが大変…。クリップを使うのもいいけれど、隙間が空きやすく湿気が入るのが気になります。

一瞬で袋の口をきゅっと絞れるようなアイテムがあればいいなと思っていたところ、ダイソーで『調節できる輪ゴムクリップ（2個）』という商品を発見しました。

2個入りで価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

このアイテム、シンプルに見えて地味に凄いです！ストッパーが付いており、ボタンを押すと緩み、離すと閉じる仕組みになっています。

まるで巾着の紐のように、しっかりと袋の口を閉じることができるので作業が楽ちん！湿気が気になる開封済みの食品を安心して保管できます。

使い方は簡単で、袋の口を閉めたらバンドの部分の中に通します。

そして、ボタンを押しながら閉められるところまでボタンを移動させます。

あっという間に、袋の口をしっかりと閉じることができました！

輪ゴムのように何度もくるくると巻き付ける必要がなく、クリップのように袋の口をきれいに折りたたむ必要もなし。ズボラな筆者でも、サッと使うことができて快適です。

吊るせて保管できる画期的な仕様◎スペースを有効活用できる！

さらに、このまま吊るせる画期的な仕様なのも魅力！端に穴が開いているので、フックなどに掛けて保管できます。

かさばる食材を壁に吊るして収納できるので、空間を有効活用することが可能。収納スペースが少ないキッチンでも使いやすいです。

今回は、ダイソーの『調節できる輪ゴムクリップ（2個）』をご紹介しました。

食品だけでなく、ケーブル類の整理整頓にもおすすめです！気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。