『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）第6話は、生きる意味を求めるエピソードだった。

参考：『銀河の一票』は誰に対しても“開かれた”ドラマだ J-POPとの繋がりに感じる作り手の意図

対照的な二つの決起集会が映される。都知事選の告示まで1カ月を切るタイミングで、一方はホテルの大広間を貸し切って大勢で、もう一方は街なかの銭湯でたった4人の出発。地盤を固めて出馬する日山流星（松下洸平）と、スナックのママ月岡あかり（野呂佳代）はあまりにも対照的で、同じリングに上がっているとすら言えない状況だ。

出馬表明をいつするかは勝負の帰趨を決する。無名の新人であるあかりが早々と出馬を表明すれば、その他大勢の泡沫候補の中に埋没してしまう。水面下で知名度アップを図り、タイミングを見計らって浮上する“イルカ”作戦を茉莉（黒木華）は狙っていた。

注目を集めるために、茉莉たちはインフルエンサーに協力を依頼することに。白羽の矢が立ったのは暴露系YouTuberの白樺透（渡邊圭祐）。透は、歯に衣着せぬ発言と政治家や反社への突撃取材で注目を集めていた。記者の雨宮楓（三浦透子）に対しては、茉莉は距離を取っていて、拡散力のあるメディアへの接し方の違いには理由があった。

第6話のタイトルは「2018年、神様を待つ理由／神様を騙す理由」で、楓と透の過去エピソードが起点になっている。「無傷すぎる私に傷をつけてくれる神様」を待っていた楓にとって、茉莉との出会いが今につながっている。「神様をだますことにした」のは透。そこには親友の死が関わっていた。

第6話の隠れたテーマは宗教だった。人間の運命を支配する力でありながら、どこまでも人為を追求する政治と対照的な、偶然に左右される不可抗力としての神。神様がいると仮定することによって、私たちは救いを、あるいは絶望を見いだす。それは私たち自身の心の投影でもある。

神様に見つけてもらえるように待つ楓は、誰かに見てもらいたかった。透は神様に見つからないように、神様の裏をかいて世界の不条理を暴く。でも本当は、こんな世の中どうでもいいと思っているのではないか。そう感じられる向こうみずさを、透はまとっている。いつ死んでもいいが、そうしないのは「自殺したら、そうじゃなく死んだ人と同じ場所に行くの、すごい大変らしい」と言った明（望月歩）に会えなくなってしまうからだ。

神がいるにしてもいないにしても、ひとつ言えることは、この世界は苦悩と悲惨に満ちていて、助けを求める人がいること。たった一度差しのべられた手を、透も楓も忘れなかった。その手が神様じゃなくても、それで十分だったのだ。

アイキャッチのために、ぶつかりおじさんを退治することを透は提案する。そこに本物の通り魔が現れたことで、事態は急転。身を挺してあかりを守る透の目はらんらんと輝いて、この人は死に場所を探していたのだと知った。そして、有言実行であかりをかばう茉莉。はからずもこの出来事が、チームあかりの存在を知らしめることになった。

きらめくようなユーモアと機知に富んだ『銀河の一票』には一種独特の陰鬱さがある。それが何に起因しているか考えてきた。第6話を観て、それは苦しさなのだと思った。生きづらさとも言い換えられる。生きていく中でいやおうなしにまとってしまう闇、苦み走った影、絶望を映した瞳。

「あなたは何に困っていますか？」

苦しさと対峙したとき、政治に何ができるのか。通り魔になった“無敵の人”を今作は「排除」しなかった。「何が彼／彼女を追いこんだのか」という社会に向けられた視線が今作には一貫してある。それは“人間”に向けたまなざしである。

五十嵐（岩谷健司）が仕掛けた民政党の分断工作は成功し、流星包囲網が築かれつつある中で、あかりが時折見せる寂しげな表情が気になるところだ。きれいごとではない政治をきれいなことに変える志を見届けたい。

（文＝石河コウヘイ）