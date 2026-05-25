日本銀行の審議委員を３月に退任した野口旭・専修大特任教授（６８）が読売新聞のインタビューに応じた。

中東情勢の混迷で原油価格が上昇し、為替相場で一段と円安が進む可能性もあることから、日銀が６月の金融政策決定会合で政策金利を１・０％程度に引き上げる可能性があるとの見方を示した。

野口氏はエネルギー価格の上昇で物価の上振れ圧力が強まる一方、景気減速のリスクも高いとし、「本来なら慎重に見極めたい（局面）」と述べた。一方、日銀がこれまで利上げ路線を継続する姿勢を見せていることから、「いつまでも利上げをしなければ（市場で）『オオカミ少年』と認識され、さらに円安が進んでしまう」と懸念を示した。

円安は輸入価格の上昇を招き、物価高につながることから、「６月か７月の決定会合で利上げを決めざるを得ないだろう」と指摘した。自身が審議委員の立場であれば利上げに賛成するとも述べた。

野口氏は金融緩和に積極的な「リフレ派」として２０２１年４月に審議委員に就任。２４年３月のマイナス金利解除と２４年７月の０・２５％程度への利上げには反対したが、その後２回の利上げには賛成している。