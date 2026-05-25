お笑いコンビ・EXITの、りんたろー。(40)が24日、自身のインスタグラムを更新し、恩師との2ショットを披露した。



【写真】師弟再会の2ショット 長谷川氏がデカイ りんたろー。が小さい!?

「遂に、大学時代のサッカー部の監督だった長谷川健太さんにお会い出来ました!」と元Jリーガーの長谷川健太氏(60)との2ショットを掲載した。「灰になるまで走れとしごかれた日々も今はいい思い出です。20年以上ぶりに会えた恩師は偉大でその存在感は健在でした!!」と敬意を込めてつづった。



長谷川氏はりんたろー。が所属していた浜松大学（現・常葉大学浜松キャンパス）サッカー部の監督を務めていた。りんたろー。のコメントからは、現役を退いて間もない時期の長谷川監督の指導の厳しさもかいま見ることができる。



フォロワーは「え、長谷川監督めっちゃデカい?」「りんたろーさんが凄く細く見える方に気がいって…」「りんたろーさんがちっさい 気持ちも体格も偉大ですね」と師弟の再会よりも体格差に驚いていた。ただ、吉本興業の公式プロフィルでは、りんたろー。は身長180cm、体重85kg。長谷川氏は公式サイトでは身長177cm、体重75kg、“なぜか”体格の逆転現象が起きている。



（よろず～ニュース編集部）