声優・林原めぐみ（59）が、24日深夜放送のTBSラジオ「林原めぐみのTokyo Boogie Night」（日曜深夜0・00）にパーソナリティーとして出演。4月18日に61歳で死去した声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。

山崎さんと林原は人気アニメ「名探偵コナン」で長年共演。山崎さんは毛利蘭役、林原は灰原哀役で出演しており、掛け合いのシーンも多かった。

林原は番組のエンディングでリスナーからのメールを紹介。その中で「本当に本当にたくさんいただきました。心して読みます」と切り出し、山崎さんの訃報に触れた。

「名探偵コナンの毛利蘭役の山崎和佳奈さんがお空へ行かれたのを知りました、ショックです。61歳は若いです。病気療養中とのことでした」と読み上げたところで涙で声を詰まらせ、「復帰されると信じていただけに本当に残念です。心よりご冥福お祈りしたいと思います」とリスナーとともに、山崎さんを追悼した。

山崎さんの所属事務所「青二プロダクション」は今月15日、「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と、山崎さんの訃報を伝えた。

山崎さんは2月16日に所属事務所を通じ、「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりました」と発表していた。