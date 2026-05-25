好き＆行ってみたい「千葉県の繁華街＆歓楽街」ランキング！ 2位「柏駅東口繁華街」、1位は？【2026年調査】
まぶしい新緑が目に鮮やかな季節となり、日中の散策が心地よい季節を迎えました。爽やかな初夏の風に誘われて、休日は活気あふれるエリアへ足を延ばしてみたくなります。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「千葉県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「千葉有数の大繁華街で若者多い印象があるから」（10代男性／大阪府）、「若者文化が根付いており、歩行者天国のような開放感の中でショッピングや食事を自由に満喫できるから」（60代男性／埼玉県）、「『千葉の渋谷』と呼ばれることもあるエリアで、若者文化と昔ながらの飲み屋街文化が混ざっているのが魅力です」（50代男性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「オシャレな飲み屋さんが多いので女子会がしやすいから」（40代女性／京都府）、「ショッピング施設、カフェ、飲食店など多数の店があるから」（40代女性／兵庫県）、「飲食店や居酒屋が多く集まり、千葉駅周辺らしい活気ある夜の雰囲気を楽しめるエリアだから」（40代男性／静岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「千葉県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
2位：柏駅東口繁華街（柏市）／38票「千葉の渋谷」とも称される柏駅周辺。特に東口エリアは、大型百貨店やショッピングモールが隣接し、さらに細い路地には個性的な古着屋やカフェ、飲食店が点在しています。若者からファミリー層まで幅広い世代が集まり、にぎやかさと居心地の良さが共存する千葉県北部の中心的な繁華街です。
回答者からは「千葉有数の大繁華街で若者多い印象があるから」（10代男性／大阪府）、「若者文化が根付いており、歩行者天国のような開放感の中でショッピングや食事を自由に満喫できるから」（60代男性／埼玉県）、「『千葉の渋谷』と呼ばれることもあるエリアで、若者文化と昔ながらの飲み屋街文化が混ざっているのが魅力です」（50代男性／東京都）といったコメントがありました。
1位：千葉駅東口繁華街（千葉市中央区）／52票県庁所在地の中心部である千葉駅東口エリアが1位に輝きました。駅の再開発により利便性が向上し、駅ビル「ペリエ千葉」や周辺の百貨店、商店街が一体となってにぎわいを見せています。ビジネス街としての顔を持ちつつ、夜には多くの居酒屋や飲食店が明かりをともす、県内最大級の繁華街です。
回答者からは「オシャレな飲み屋さんが多いので女子会がしやすいから」（40代女性／京都府）、「ショッピング施設、カフェ、飲食店など多数の店があるから」（40代女性／兵庫県）、「飲食店や居酒屋が多く集まり、千葉駅周辺らしい活気ある夜の雰囲気を楽しめるエリアだから」（40代男性／静岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)