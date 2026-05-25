人気芸人が“恩師”長谷川健太氏と再会「灰になるまで走れとしごかれた日々も今はいい思い出です」
お笑いコンビ『EXIT』のりんたろー。さんが24日にインスタグラム(@rin_the_sky)を更新し、浜松大(常葉大)サッカー部時代の監督である長谷川健太氏との2ショット写真を公開した。
芸人として活躍するりんたろー。さんだが、学生時代はGKとしてサッカーに打ち込んでいた。大学では後に清水エスパルス、ガンバ大阪、FC東京、名古屋グランパスを指揮する長谷川氏から指導を受けていた。
現在はテレビ朝日の『ラブ!!Jリーグ』にも出演しているなか、24日に国立競技場で開催された清水対G大阪では静岡朝日テレビ『スポーツパラダイス』の収録で来場。ちょうどこの試合は長谷川氏が『DAZN』で解説を担当していたため、再会が実現したという。
りんたろー。さんは「遂に、大学時代のサッカー部の監督だった長谷川健太さんにお会い出来ました!」と綴って2ショット写真を掲載。続けて「灰になるまで走れとしごかれた日々も今はいい思い出です。20年以上ぶりに会えた恩師は偉大でその存在感は健在でした!!」と伝えている。
芸人として活躍するりんたろー。さんだが、学生時代はGKとしてサッカーに打ち込んでいた。大学では後に清水エスパルス、ガンバ大阪、FC東京、名古屋グランパスを指揮する長谷川氏から指導を受けていた。
りんたろー。さんは「遂に、大学時代のサッカー部の監督だった長谷川健太さんにお会い出来ました!」と綴って2ショット写真を掲載。続けて「灰になるまで走れとしごかれた日々も今はいい思い出です。20年以上ぶりに会えた恩師は偉大でその存在感は健在でした!!」と伝えている。