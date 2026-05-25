トレーディングカードを輸送している車からポケモンカード3400万円相当を盗んだとして、輸送を請け負っていた会社の元社員の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。

【写真を見る】【独自】運転手が離れた隙に…ポケモンカード約3400万円相当を輸送車から盗んだ疑い 男2人逮捕 うち1人は輸送請け負う会社に当時勤務 一部を売却し500万円ほど得たか

捜査関係者によりますと、窃盗の疑いで逮捕されたのは、小林航太容疑者（26）と細谷達希容疑者（27）です。

2人は去年12月、東京・千代田区外神田で、トレーディングカードを輸送していたワゴン車からポケモンカードおよそ300枚、3400万円相当を盗んだ疑いがもたれています。

小林容疑者は当時、輸送を請け負う会社に勤務していて、社員だけが知ることができる情報を悪用したとみられています。

2人は輸送車がカードを回収するために複数の店を回るタイミングを狙い、運転手が店に入るために車を離れた隙に車の鍵を開けて犯行に及んだということです。調べに対し、2人は容疑を認めているということです。

2人はカードの一部を売って、500万円ほどを得ていたとみられています。