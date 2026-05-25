日曜劇場「ＧＩＦＴ」（TBS系）の第7話が24日に放送された。

本作は、パラスポーツの車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく。暗闇を生きてきた全ての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹氏が担当。堤真一が27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。（※以下、ネタバレを含みます）

日本選手権まで35日。「打倒シャーク」を目標に掲げる伍鉄（堤真一）は、元シャークのブラッドリー（澤井一希）を練習に招き戦術を練る。

その一方、父親として息子の昊（玉森裕太）とどう接したらいいか分からない。そんな伍鉄に元妻の広江（山口智子）は、一緒に住むことを提案する。

そんな中、キャプテンの立川（細田善彦）に珍しく元気がない。涼（山田裕貴）は立川から病気への不安や家庭内での孤独を打ち明けられるが、涼もまた行方不明の父親のことで苦しんでいた。

放送終了後、SNS上には、「こんなに悩む伍鉄さんを初めて見た。それをほほ笑ましく見ている涼くんとの関係がいい」「『月に完成はなく常に変化している』という伍鉄さんの言葉に納得」「伍鉄さんがでたらめに弾いた音から昊くんが生み出した旋律は、ドラマのメインテーマと同じだったね」などのコメントが上がった。

また、「ブルズのメンバーにもいろんなことがあって、でもそれを乗り越えてブルズは強くなっていくのだなぁ。頑張れブルズ」「涼が心臓の病気？ 伍鉄が逆恨みでたたかれる？ もう8話だよ。大丈夫なの」「人香（有村架純）の『あの人がいなくなるなんてこの時は誰も思っていなかった』て、まさか涼のことなの」などの声もあった。

そのほか、「和解の話かと思ったら誤解の話だった」「今回は家族の話。父とはどうあるべきか、子は親をどう思うのか。全てが詰まっている気がした」「国見コーチ（安田顕）が優しくなった」といったコメントもあった。