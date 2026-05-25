MUFGスタジアムでのG大阪戦

サッカーJリーグの明治安田J1百年構想リーグの第18節、清水―G大阪戦は24日、MUFGスタジアムで行われた。清水のホームゲームで様々な企画が行われる中、特別な新幹線が大反響となった。

「おかえり、国立（ここ）は静岡。」と銘打って行われた、清水のホームゲーム。サポーターのために、静岡駅発・東京駅着の特別な新幹線「エスパルス新幹線 #しみず432号」は1編成のみ運行された。

清水の公式Xはこの日の昼前、「#しみず432号 準備完了！！まもなく出発！！」として、新幹線車内の写真を公開。ファンから歓喜の声が上がった。

「めっちゃすごい！！！ サポーター同士楽しめますね」

「これはすげー笑 やり過ぎすぎるーー」

「いやぁ…これ良い企画だなあ」

「いいなー素晴らしいイベントだ」

「気合い入れすぎぃぃ！」

「J1常連＆サッカー王国清水 スケールがデッカイ」

この日は清水サポーター先着4万人に「国立（ここ）は静岡 花木鳥ユニシャツ」をプレゼント。他にメモリアルダンスショーなども行われた。



（THE ANSWER編集部）