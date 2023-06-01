オランダとの北中米ワールドカップ初戦を２−２で引き分けた日本代表は現地６月18日、２日後のチュニジア戦に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施。冒頭の約15分のみが公開された。オランダ戦で左膝を負傷した久保建英は、練習に姿を現わさず。前日に別メニューだった上田綺世は、公開された限りは全体練習に復帰した。 日本代表は同日に、チュニジア戦の会場となるモンテレイに移動する予定とな