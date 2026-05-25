中央競馬の3歳牝馬クラシック第2弾、G1・オークスは24日に東京芝2400メートルで行われ、ジュウリョクピエロ（寺島）が制した。騎乗した今村聖奈は、女性騎手初のクラシック制覇。歴史的勝利の表彰式で、大胆ドレス姿でプレゼンターを務めた女優にも熱視線が贈られていた。

道中は中団を追走したジュウリョクピエロと22歳の今村。直線は末脚全開で、先に抜け出したライバルをとらえた。ゴールの瞬間、22歳は小さく拳を握った。関係者と喜びを分かち合うと、涙を浮かべ、そして笑った。

表彰式には、プレゼンターとして女優の倉科カナが登場。背中がザックリ開いた大胆な黒ドレス姿で、今村を祝福した。倉科の降臨に、ネット上の競馬ファンは騒然となっていた。

「プレゼンター倉科カナじゃん、色気ありすぎ！スタイルよすぎ！」

「オークスのプレゼンターが美しすぎた件について」

「聖奈ちゃんが勝って、プレゼンターが倉科カナだなんて、なんで今日行かなかったんだという後悔しかないわ」

「こんな華やかな表彰式が誕生するとは…！」

「可愛すぎて馬券なんてどうでも良くなりました」

「倉科カナ美しすぎて女神降りてきたかと思った」

「倉科カナと聖奈ちゃんのツーショットはやばいな 絵になりすぎる」

ジュウリョクピエロは父オルフェーヴル、母ハッピーヴァリュー（母の父ゼンノロブロイ）の血統で通算6戦4勝。



（THE ANSWER編集部）