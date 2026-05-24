2025-26シーズンのラ・リーガで、“期待外れだった選手”たちを『MARCA』が選出した。その中でも大きく取り上げられたのが、レアル・マドリード所属のFWフランコ・マスタントゥオーノだ。



昨夏、リーベル・プレートから4500万ユーロで加入した18歳のアルゼンチン代表FWは、将来のエース候補として大きな期待を集めていた。シャビ・アロンソ監督の下、シーズン序盤はスタメン起用も続いていたが、徐々に存在感は低下。シーズン後半にかけて出場機会も減少していった。





『MARCA』によれば、クラブ内部ではマスタントゥオーノのレンタル移籍案も浮上しているという。世界最高峰クラブでのプレイは、18歳の逸材にとって決して簡単なものではなかったようだ。また、“失望選手”として、アトレティコ・マドリードMFアレックス・バエナの名前も挙げられている。ビジャレアルから4200万ユーロで加入し、FWフリアン・アルバレス、MFアントワーヌ・グリーズマンと並ぶ攻撃ユニット形成が期待されていたものの、ディエゴ・シメオネ監督の［4-4-2］への適応に苦戦。控えに回る試合も少なくなかった。さらに、アーセナルからビジャレアルへ加入したMFトーマス・パルティ、セルタからシーズン途中にイタリアへ移籍をしたFWブライアン・サラゴサらも期待はずれの選手として紹介されている。今季のラ・リーガでは、多くの実力者たちが苦しいシーズンを過ごす結果となったが、来季は名誉挽回できるだろうか。