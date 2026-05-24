「あの人、いいね」って言われるカギは髪にアリ。ヘアケアは好感度アップのトリガーだ

ビジネスでもプライベートでも、第1印象を左右する上で欠かせない“清潔感”。ヘアにおいても、適切なケアを取り入れるのがクリーンな印象をまとうためには重要な要素です。男性の頭皮は女性よりも皮脂分泌が盛んな傾向があり、ベタつきやニオイなど頭皮トラブルが起きがち。加えて髪のうねりや乾燥は、ヘアスタイリングの仕上がりにも影響するため解消しておきたいところ。ここでは、毎日のホームケアで取り入れるのにおすすめの優秀アイテムを紹介します！

■第1印象をアップさせる近道＝ヘアケア！ 健康的な頭髪へ導く厳選ヘアケアアイテムをお届け

クセやうねり、乾燥やパサつきなど髪の悩みは千差万別。シャンプー＆トリートメントやアウトバスヘアケアアイテムは、なりたい髪をイメージして選ぶのがポイントです。ヘアケア力に定評のあるものを厳選したので、気になったらぜひ店頭でチェックを。

▼何となく、で選んでいない？ シャンプー＆コンディショナーにこだわって理想的な頭髪へ！

自宅でのデイリーケアで、サロン後のような仕上がりが叶う高機能かつ高コスパなシャンプー＆トリートメントが急増中。自身の髪悩みに合ったアプローチのアイテムを選んで、効率的にヘアケアをしましょう。

1. 縮毛補修発想のケアでまとまりのあるストレートヘアケアへ

ストレイン

「ストレートシャンプー&トリートメント［ベーシック］」（3960円）

クセやうねり、広がりなどが気になる人にはこちらがおすすめ。髪の内部構造に着目した独自のトリプルストレート処方でうねりの補修や潤いケアを叶え、湿気に強いストレートヘアへと導きます。この［ベーシック］は、まとまりにくさを感じる普通〜太い髪向けで、きしみ感を抑えてしなやかさを叶えます。ベタッとしやすい髪には軽やかな仕上がりかつハリコシのある髪へ導く［ソフト］が◎。

WRITTER'S COMMENT

必須アミノ酸やトステア、7種のケラチンなど補修成分を贅沢に配合しているので、使うほどにうねりにくくサラッとまとまりやすい髪に。硬さや広がりが気になる人やスタイリングのしにくさに悩む人はぜひ試してみてください。ホワイトブロッサムの香りは甘さ控えめで、透明感のある軽やかな香りなので男女問わず使いやすいはず！

>> ストレイン

2. カラーやパーマで傷んだ髪を徹底補修してツヤ髪に

matsukiyo CONCRED

「ハイダメージ メンテナンス シャンプー」（1980円）、「ハイダメージ メンテナンス トリートメント」（1980円）

カラーやパーマ、日々のドライヤーなどにより流出したアミノ酸と同バランスの構成のアミノ酸を高濃度で配合し、かつ与えたアミノ酸を逃がさないアプローチを搭載したシャンプー＆トリートメント。なめらかな指通りと上質なツヤを叶えてくれるので枝毛や切れ毛、パサつきが気になるときに頼りたいアイテムです。香りはピオニーやペアー、ホワイトローズなどで構成された清潔感溢れるフローラルノート。

WRITTER'S COMMENT

シャンプーは軽やかできめ細かな泡が特徴で、泡切れの良さも申し分なし。トリートメントはなめらかな仕上がりへ導く独自処方により、髪表面の凹凸が整いするんとした質感に！ 補修成分がたっぷり配合されているので、自宅でサロン級のケアが叶います。マットな質感のボトルにシンプルな英字ロゴというおしゃれなデザインもポイント

>> matsukiyo CONCRED「ハイストレートメンテナンス シャンプー／トリートメント」

3. 今も、10年後も自信の持てる髪へ！ 4 in 1の多機能シャンプー

ウーノ

「オールインワンシャンプー ボリューム」（参考価格：1650円 ※編集部調べ）

シャンプーをする際についやってしまいがちな“ガシガシ洗い”。これに着目し誕生したのが、ガシガシ洗いによる摩擦ダメージの軽減を叶える4Dバウンス泡の機能を搭載したこちらのシャンプー。皮脂やスタイリング剤に反応し、洗っている間もどんどん泡を生み出す後発発泡ジェルポリマーを採用しています。これひとつでトリートメント、スカルプケア、ベースデザインまで完了するため、時短ケアにもぴったり。

WRITTER'S COMMENT

こちらはふわっと立ち上がるようなボリュームが欲しいという人におすすめで、広がりやまとまりにくさを感じる人には［スマートタイプ］が良いでしょう。もこもこの泡が持続するのでスタイリング剤などの汚れもすっきり落ちます。未来の髪のケアにも繋がるケア成分もしっかり配合されているので、洗うたび頭皮も髪も健やかに

>> ウーノ「オールインワンシャンプー ボリューム」

▼洗髪後のもうひと手間で、さらにきれいな髪が目指せる！

シャンプー＆トリートメントの後にはアウトバス用のアイテムをプラスしてさらにヘアケアを強化することで、より扱いやすい健やかな髪が目指せます。今回は軽やかな仕上がりのミルクとオイルを4点ピックアップ。

4. 寝ている間もしっかりケアしてサラツヤな美髪に

YOLU

「リラックスナイトリペアヘアオイル」（1540円）

寝ている間の摩擦や乾燥から守り、日中に受けた紫外線ダメージなどのケアも叶えてくれるヘアオイルです。なめらかな指通りに導くナイトケラチン（毛髪補修成分）×密着コーティングセラム（ヘアコンディショニング成分）による濃密集中補修で、うねりがちな髪の水分バランスを整えてするんとサラ髪へ導きます。うねりやゴワつきが気になる、サラッと軽やかな仕上がりが理想という人向け。

WRITTER'S COMMENT

ウォータリーな質感なので、オイル特有の重い仕上がりが苦手な人も使いやすいと思います。洗髪後タオルドライした髪、または乾いた髪にサッと馴染ませるだけでOK。すっきりとした柑橘と華やかなフローラルを合わせたジャスミン＆プチグレンの香りは、香るたび心安らぐので寝る前のリラックスタイムに塗布するのもアリ！

>> YOLU「リラックスナイトリペアヘアオイル」

5. ダメージを集中補修してなめらかなシルキーヘアへ

ヘアセオリーラボ

「ヘアミルクセラム」（5500円）

毛髪化学に基づき厳選された処方設計で、髪の内部・中間部・外部の3層のダメージ補修を叶えてくれる高機能なヘアミルクです。髪内部の空洞化を補修・保水し、加えてドライヤーの熱を利用することでキューティクルを整えます。理想の髪の水分バランスへと導くことで、うねりを抑えてツヤやコシを育みます。香りはペアーやライチ、ピオニーやアンバーを組み合わせた爽やかなフルーティフローラル。

WRITTER'S COMMENT

ミルクテクスチャですが、こっくりというよりはみずみずしい感覚で髪への馴染みも抜群！ 乾いた髪にも使用できますが、おすすめは濡れた状態で塗布してドライすること。ドライヤーの熱を味方に付けるヒートプロテクト処方で、驚くほどしっとりサラサラになります。毛先のパサつきをなんとかしたいという人はぜひお試しあれ！

>> ヘアセオリーラボ

6. リッチな保湿力とサラッとした仕上がりを両立

ルシードエル

「アルガンリッチオイル #EXヘアリペアオイル」（参考価格：1320円 ※編集部調べ）

超高圧プレス処理を施したアルガンオイルを採用。高い保水力とサラッとした軽やかな仕上がりが特徴で、オイルのヴェール（保水膜）で髪表面のキューティクルを整えて同時に髪内部のダメージも補修します。枝毛や切れ毛などのダメージ毛やゴワつきをなんとかしたいときに重宝するヘアオイルです。紫外線から髪を守るUVカット処方も魅力で、紫外線が強くなるこれからの季節は外出前に塗布するのもおすすめ。

WRITTER'S COMMENT

高保湿かつベタつき感のない軽い仕上がりのジェルオイルテクスチャで、柔らかなまとまりのある髪へと導きます。ヒートリペア成分配合で、熱ダメージから守りながら補修ケアできるのでドライ前に塗布するとパサつきを抑えてくれて潤い感が長く続きますよ。付けるたびにフローラル系のすっきりとした香りがふんわり漂います

>> ルシードエル「アルガンリッチオイル #EXヘアリペアオイル」

7. 手強いクセ毛にアプローチして毛先までするん！

プロカリテ

「ヘアメンテナンスエマルジョン」（1760円）

うねる髪の内部構造に着目した独自のケア成分配合で、クセやうねりの根本原因にアプローチ。セラミドCMCやアルガンオイル（ともに保湿成分）をはじめ、ダメージのケアや湿気から守る処方により、とろけるような指通りのストレートヘアへ導くヘアミルクです。ドライヤーの熱を生かしてダメージ補修でき、湿気コントロールも叶うため洗髪後にも外出前にも使えます。手に取りやすい価格も魅力です。

WRITTER'S COMMENT

髪馴染みのいいミルクテクスチャで仕上がりはサラサラ。髪がベタッとしないので軟毛の人にもおすすめです。湿気ブロック成分や水分バランスを保つ成分が配合されているので、雨の日のうねりや広がりのケアにも活躍します。プロカリテは長年のクセ毛研究に基づき製品開発されているので、その点も個人的には信頼度大！

>> プロカリテ「ヘアメンテナンスエマルジョン」

▼日中サッと頭髪環境を整えたい！ そんなときはドライシャンプーを

汗をかきやすい時季に多いお悩みとして、頭皮のかゆみや髪のベタつきがあると思います。その解消にはドライシャンプーが有効。頭皮や髪をサラサラに整えてくれ、ニオイやかゆみも軽減できるので、すぐに髪を洗えないというときにも重宝するはず！

8. パチパチはじけるひんやり泡で髪と頭皮をリフレッシュ

プロスタイル

「アイス美容スパークリングスプレー」（参考価格：1320円 ※編集部調べ）

こちらのドライシャンプーの最大の魅力はパチパチとはじける冷凍スパークリング泡。頭皮に直接シューッとスプレーして手のひらで押さえると、泡がはじけて地肌からすっきり爽快に。汗や皮脂によるムレやかゆみを抑え、髪と頭皮に潤いを与えながらサラッとまとまる髪へ導きます。外出先で暑さやベタつきが気になるときに使うのはもちろん、スポーツなどで汗をかいた後のリフレッシュにもおすすめです。

WRITTER'S COMMENT

頭皮に直接スプレーするタイプですが、白くならないのが嬉しい！ 外出先でベタつきやムレ、ニオイが気になったときにサッとケアできるので、バッグに入れておくと安心です。しかもひんやり感がしっかり続くので、これからの暑い季節は手放せなくなりそう！ パチパチはじける泡も気持ち良く、瞬時にすっきりできます

>> プロスタイル「アイス美容スパークリングスプレー」

>> 【特集】今どきメンズは外見も磨かないと！

＜構成／手柴太一（GoodsPress Web） 文／灰岡美紗 写真／坂下丈洋＞

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