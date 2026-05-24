２４日に放送される日本テレビ系「おしゃれクリップ」には、「突然表舞台から姿を消して７年」の元超売れっ子タレントが登場する。テレビ出演も７年ぶり。

番組公式サイトで「突然表舞台より姿を消してから７年…空白の時間、一体何をしていたのか？」との予告とともに登場するのは、１２歳でデビューし、１０代で芸能界を席巻した吉川ひなの（４６）。リアルバービーとも言われた９頭身のスーパーモデル体型、愛くるしい表情、独特のかわいらしい話し方で瞬く間にモデル、タレントとして大ブレーク。藤井フミヤのプロデュースで歌手デビューも果たした。

１９歳だった１９９９年２月に７歳上の人気ミュージシャンと結婚するが、同年９月にスピード離婚。“ままごと婚”とバッシングされた当時を振り返り、「ままごと婚だったと思います」と語る映像も公式で公開された。

２０２４年１１月、２度目の離婚を経験したことをＳＮＳで示唆し、２５年３月には３人の子供を連れて沖縄に移住したことを報告。今回の番組では、家族４人の沖縄生活に密着した映像も放送される。長女は１４歳、長男は８歳、次女は４歳に。番組取材に対し、長女が「あんなにつらいことがあったから、ここからはいいことしかない」、長男が「僕のママでよかった」と語る映像を見て、大粒の涙を流すひなのの姿も予告で公開されている。