長崎ヴェルカがBリーグ制覇に逆王手…ジョンソンが25得点の活躍、琉球を破り1勝1敗のタイに

5月24日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」GAME2の長崎ヴェルカ（西地区1位）vs琉球ゴールデンキングス（西地区3位）が行われ、長崎が66－60で勝利した。

前日のGAME1を71－69で制した琉球は、ヴィック・ロー、岸本隆一、松脇圭志、ジャック・クーリー、アレックス・カークという2戦連続で同じ5人をスターティングファイブに起用。一方、リベンジを期す長崎はイ ヒョンジュン、ジャレル・ブラントリー、熊谷航、馬場雄大、アキル・ミッチェルと、こちらもGAME1と同じメンバーが先発に名を連ねた。

試合はローの豪快なダンクからスタート。さらにカーク、岸本が続いて6－0の好発進を決める。前日に第1クォーターから点差をつけられた反省もあってか、長崎は早めのタイムアウトで修正を図る。この切り替えが功を奏し、イ ヒョンジュンやジョンソンの3ポイントが生まれて、試合は互角の展開に。激しいルーズボール争いも頻発する一進一退の攻防が続くなか、イ ヒョンジュンの3ポイントで逆転した長崎が、20－14とリードして最初の10分間が終了。

続く第2クォーターは、互いにハードなディフェンスが目立つ時間に。クォーター開始から5分経過時点で長崎は3得点、琉球は4得点のみとロースコアで試合が推移する。そんななか長崎はファウルがかさみ、先発5人全員が2ファウル、ジョンソンは3ファウルが貯まる状況に。一方の琉球も岸本が3つ目のファウルを宣告されるなど、互いに不安要素を抱えるなか、終盤にデイミアン・ドットソンがタフな3ポイントを2本連続で成功。それでも31－29と長崎が2点リードしたままハーフタイムへ。





[写真]＝B.LEAGUE

後半開始早々、長崎はミッチェルとブラントリーが3つ目のファウルを、琉球は岸本が4つ目のファウルを犯してしまう。そんななか、流れを掴んだのは長崎。スティールからのファストブレイクを続け様に成功させ、点差を広げていく。なかでもジョンソンが第3クォーターだけで12得点を挙げる活躍を見せ、チームとしても52－38と14点リードで最終クォーターへ。

迎えた最後の10分間、序盤は長崎ペースで試合は進行。琉球は岸本のディープスリーなどで反撃するも、長崎のディフェンスの強度が落ちず、なかなか点差を縮められない。試合時間残り5分36秒には熊谷がファウルアウトとなり、琉球がジリジリと追い上げるも、追いつくまでには至らず。最終スコア66－60で勝利した長崎が、初優勝への望みを繋ぐ大きな1勝を手にした。

勝利した長崎はジョンソンが25得点、イ ヒョンジュンが16得点をマーク。一方の琉球はローが17得点、クーリーが11得点11リバウンド、岸本も11得点を挙げるも、勝利には届かなかった。

年間王者が決まる運命のGAME3は26日19時5分から、再び横浜アリーナで行われる。

■試合結果



長崎ヴェルカ 66－60 琉球ゴールデンキングス（@横浜アリーナ）



長崎｜20｜11｜21｜14｜＝66



琉球｜14｜15｜ 9｜22｜＝60



ヒョンジュンタイム⌚️🔥@n_velca

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