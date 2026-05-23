俳優の鶴見辰吾が22日、自身のインスタグラムを更新。舞台で共演中の女優や駆けつけた友人俳優との2ショットをアップした。



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6日から都内で上演中の舞台「リプリー」に出演している鶴見。稽古の様子をうかがわせる投稿や共演者との食事なども投稿していたが、この日、まずは俳優・冨家ノリマサとの楽屋前での写真を披露。「公演中のリプリーにノリちゃんが観に来てくれました。友人からの労いの言葉が嬉しい。もっともっと追求するぞ。我々の道に終わりはないのだ。」と思いを記した。



冨家は社会現象となった1983年のNHK連続テレビ小説「おしん」(当時は規政＝2022年に改名)で、おしんの長男役でデビュー。大ヒットとした24年の「侍タイムスリッパー」などに出演している。



別の投稿では女優・川上麻衣子との腕組みショットを公開。「公演中のリプリーの劇中にあるセリフ、『二人で、うだるような暑さの忌々しいキューバだかバハマだかに行っ』た感じの画像を、妻エミリー役の #川上麻衣子 さんが作ってくれました。」と記し、仲の良さを感じさせる言葉を紡いだ。



鶴見はTBS系ドラマ「3年B組 金八先生」(1979年)で、女優・杉田かおる演じる雪乃と恋に落ち、父親となる中学3年生の宮沢保役で話題に。川上は翌80年の第2シリーズでヒロイン的存在の優等生・迫田八重子役を演じた。川上の生まれ故郷・スウェーデンのお土産ももらったという。「毎日顔を合わせるだけで幸せにしてくれる仲間です♪」と感謝した。



川上は4月17日に鶴見との写真を公開。「還暦丙午世代にはちょっと不思議な気持ちになるツーショットでしょうか。鶴見辰吾さんとはお互い芸歴45年を超え、いくつかの作品を共にしましたが、夫婦役は今回が初めて。」とつづっている。



（よろず～ニュース編集部）