パチンコで1日10万円負けは可能なのか？　滅多にないが、負ける時は本当にボロボロに負ける

普段パチンコホールに縁がないみなさん。みなさんは、あの建物の中で、一体どれだけのお金が溶けているか、ご存じだろうか。

よく言われる話として、パチンコ屋に行く人間の9割は負けて、1割は勝っているなんて話もある。実際の割合は分からないんだけども、まあ過半数の人間が負けてくれないと、あんな建物の光熱費も新台導入費用も賄えないわな。

なのでパチンコホールに行く人間というのは、そのほとんどがしっかり負けているのだ。それも数万円の規模で。ただ、どうせ負けるにしたって負け方というのはある。程よく負けて、たまにちょろっと勝つ。こういうことが続くと、お客もそこまで不満を抱くことはない。

そういう塩梅で営業するホールというのは、随分減った気はする。しかし、1日で10万円も負けるような展開は、正直そこまで頻繁に起きるものでもない。（文：松本ミゾレ）

1日で「16万負けた」という書き込みもあるが……

先日、おーぷん2ちゃんねるに「パチンコって1日で10万とか負けるもんなん？」というスレッドが立っていた。スレ主はパチンコ未経験者で「1回もやったことないからどんな感じか全然わからん」とも書き込んでいる。

僕はもう最近はパチンコは怖すぎてほとんど触らなくなったので、1回も大当たりがない状態だと1時間でどのぐらいお金が減るのか、ちょっと想像がつかない。演出も冗長だし、なんかガチャガチャして眩しいし、1時間辺りの回転数と使う金額を調べようとも思えない。

一方でパチスロは打つ。あっちは演出をスキップできるのだが、ノーヒットだと1時間で700回転ぐらい回せるとして……それでも2万以上はなくなる感じか。これを4、5回繰り返せば、10万負けに達するんだけど……なかなかストレートでそこまでって経験はないかなぁ。スロには大抵天井もあるし。でも割と深いところから当てて単発スルーとかかましちゃうと、一気に2桁負けが脳裏に浮かぶよね。

スレッドには「（1日で）16万負けたけど？」という書き込みもある。何を打ったのか不明だが、パチンコにせよパチスロにせよ、そこまで負けられるマイナスの意味でのスペックを秘める機種もあるってのが怖いね。

まあスペック以前に打ち手のヒキのせいか。とんでもなくダメな日って、マジで笑えるぐらい負けるし。

1日に10万負けは可能ではある。だから怖いんだよ……

パチンコホールでは、とにかく油断すると本当にすぐお金がなくなってしまう。僕も午前中で5万ぐらいなくなった経験を何度もしたことがあるが、結局こういうことがあると本当に（勝てたとしても）嫌になる。

先日も5万円分ぐらいの貯メダルをすり減らした後に12万円分出したが、差し引きすれば7万円の勝ちとはいえ、最初に5万円相当のメダルを使っていた時点で本当にしんどかった。

「どうせ6000枚出るんなら最初から出てほしかったなぁ」と愚痴った次第である。

まあ、5万負けぐらいは昔から珍しいものではない。昔も今も、そのライン程度なら軽く負けられる調整や設定の台はあるし。

でもこれがたとえば、10万円となると、なかなかどうして簡単に負けられる額ではない。

第一にパチンコ自体が低所得者のための娯楽であるので、そもそも財布に10万入れてる人が少ない。

第二に、いくら調整が悪くても、ストレートで10万飲まれるぐらいの不運は、流石にそうそう起きないためだ。僕自身、10万以上の負けを喫した日というのは、生涯で1回しかない。それぐらい滅多にはたった1日でそこまでやられないのである。

いや……そうは言っても10万負けたことはあるので「1日に10万負けられるのか」という質問をされたら「負けられまっせ！」と答えるしかないのか。怖いなぁ、パチンコホールは。

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