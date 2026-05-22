°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î·ãÌ³¤Ö¤êÍ«Î¸¡Ö¤³¤ì¤Ç¤ÏÂÎ¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¹ñ²ñ½ÐÀÊ¸º¤é¤¹¤Ù¤¡ÖÁ´Éô¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÉÜÄ£¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î·ãÌ³¤Ö¤ê¤òÍ«Î¸¤·¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤â¤¿¤Ê¤¤¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡¢£±£¸Æü¤ÎÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞÏ¢Íí²ñµÄ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤È¡Ö¡Ø¤³¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤Ë½ÐÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¡Øµ¢¹ñ¤·¤¿¤é¤½¤ÎÆü¤Ë¡¢ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¤¹¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²ñÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤È²ñ¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¡£¤³¤ì¤ÏÁíÍý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿Æü¤ËÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢°Ñ°÷²ñÅù¤Ç¾ï¤ËÅúÊÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤Ë·ãÌ³¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¹Í¤¨¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÁíÍý¤Ï°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁíÍý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿Êý¤¬¹ñ±×¤Ë»ñ¤¹¤ë¡£³°¸ò¤ÇÆüËÜ¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤ë¤Ù¤¡£ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ï¤â¤Ã¤È½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¡Ê¹ñ²ñ¤Î¡ËÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë¤·¤Æ¤â·è»»°Ñ°÷²ñ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÁíÍý¤¬¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊµÄ°÷¤«¤éÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ã´Åö¤ÎÂç¿Ã¤¬Á´Éô¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡£ÁíÍý¤¬Á´Éô¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤ÏÂÎ¤â¤â¤¿¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÁíÍý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£