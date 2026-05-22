【ポムポムプリン 30周年記念 24金ペンダント】 5月22日 発売 価格：274,780円

インペリアル・エンタープライズは5月22日、「ポムポムプリン 30周年記念 24金ペンダント」の販売をPREMICOオンラインショップにて開始した。価格は274,780円。

本製品は、ポムポムプリンのデビュー30周年を祝して販売される、最高品位999の純金でポムポムプリンのふっくら丸いシルエットを表現したペンダント。

30周年を表す数字の「30」を抱きしめる、ピュア・ゴールドのポムポムプリンのボディはやさしい印象の艶消し仕上げで、両手が抱きしめる30の数字は輝く鏡面仕上げとなっている。あたまにはベレー帽のかわりに鏡面仕上げの王冠があしらわれ、ダイヤモンドがきらめいている。本製品は、30周年ロゴがデザインされたプリンカラーの特製ボックスに入れて届けられる。

ポムポムプリン 30周年記念 24金ペンダント

価格：274,780円

発売日：5月22日（金）

【仕様】

材質：ペンダントトップ＝24金（中空）、ダイヤモンド1石（約0.01ct） チェーン＝24金仕上げスターリング・シルバー（925銀）

サイズ（約）：ペンダントトップ＝16.5×10.3×9.2mm（縦×横×厚さ） チェーン＝45cm（フリーアジャスター）

重さ（約）：ペンダントトップ＝1.6g チェーン＝1.0g

生産国：日本

あたまからおしりのしるしまで、大好きなポムポムプリンを360度立体的にデザイン

30周年ロゴがデザインされたプリンカラーの特製ボックス入り

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※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。