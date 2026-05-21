「ポケポケ」新パック「進撃パラドックス」5月28日実装！ 新カードにパラドックスポケモンが登場
【拡張パック「進撃パラドックス」】 5月28日10時 実装
(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
ポケモンは、Android/iOS用カードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket（以下、ポケポケ）」において、新テーマ拡張パック「進撃パラドックス」を5月28日10時に実装する。【【公式】『ポケポケ』テーマ拡張パック「進撃パラドックス」】
「進撃パラドックス」は、「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」に登場するパラドックスポケモンが新カードに登場。コライドンとミライドンをはじめ、「古代」「未来」のサブカテゴリーを持つカードが収録される。
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