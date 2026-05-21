チェーン店が展開する“特別なお店”の存在をみなさん知ってますか？食べ放題が出来る特別店や、爆盛りに特化したお店、そして世界中にあるあのお店の特別店も東京にあったんです。

【写真で見る】“ゴディバ”のチョコレートソースを使った「コロッケサンド」⁉

はなまるうどん“肉店”⁉ 煩悩に振り切った背徳系メニューの特別店

平日のお昼どき、賑わう「はなまるうどん」（東京・港区）。

20代

「だしを飲みたいときに来る。めっちゃしみます、心にも」

はなまるうどんと言えば深い味わいのいりこだしに、コクのあるさぬきうどんが魅力ですが、実はこの東京・港区の店舗は、“背徳系”メニューを打ち出す“特別店”なんです。

どんぶりには山盛りのお肉！うどんが隠れるほどの天ぷら！

40代

「お肉が好きなんで誘われて来た」

20代

「肉ですね。この肉の感じっす！」

看板の店名をよく見ると「肉店」との文字があります。そう、肉を主役に据えた爆盛りうどんが味わえる特別店なんです。

メニューは牛、豚、鶏3種の肉がどんぶりを埋め尽くす「三種の煮込み 肉まみれうどん」（中 1480円）や、黒胡椒が効いたスパイシーなかしわ天が贅沢に7個も載っている「黒胡椒かしわ天ざる」（中 980円）など。

全国421店舗を展開するはなまるうどんのなかで、肉特化の特別店は2店舗だけです。なぜ、このような店をオープンしたのでしょうか？

はなまるうどん 三村直人マネジャー

「客層的に若い層向けにターゲットを絞って、（食の）煩悩に振り切っていて、肉にフォーカスを当てました」

うどん2玉に、冷たい担々つゆ、唐揚げ3個、豚肉、肉みそを豪快に載せた、総重量1kg超えの「爆担々」（中 1380円）という振り切ったメニューもあります。

通常の「白ごま担々」のうどんと比べると…圧巻の量です。

--ここまでボリュームあれば？

40代

「違う食べ物に見えますね。うどんじゃない、違うジャンルの何かみたいな」

一杯は約2200kcalで、この店のリニューアル記念として、今だけ全国の店舗でも味わえるそうです（※一部店舗を除く）。

コロッケのソースにダークチョコレート!? あの世界的ブランドが手がけるベーカリー

続いては、世界中にある“あるお店”の特別店を紹介します。

「北海道じゃがいものコロッケサンド」（648円）という特別なメニューは、世界的なチョコレートブランドの「ゴディバ」が手がけました。

5月20日、東京・豊洲に「ゴディバ」が手がけるベーカリー、その名も「GODIVA Bakery ゴディパン」がオープン。

あんぱんやクリームパンなど、ほぼすべての商品にチョコレートやカカオが使われています。

どうしてベーカリーを手がけるようになったのでしょうか？

ゴディバ ジャパン ゴディパン プロジェクトリーダー 奥村和子さん

「特別な時だけではなくて、日常の中でゴディバのチョコレートを楽しんでほしい。日常皆さんが普通に食べているものと組み合わせていくというのが、親しみやすさが生まれるのかなと」

ゴディパンは現在、日本に5店舗あります。それぞれに限定パンがあるのですが、豊洲のお店で特に人気になっていたのは、豊洲限定の「くまのコロネ」（486円）。

ゴディパン一番人気の「チョココロネ」が可愛らしいクマの形になっており、なめらかなミルクチョコレートの中にはサクサク食感のチョコレートバーが入っていて、ゴディバのチョコレートを思う存分堪能できます。

客

「豊洲限定だと聞いたので買っちゃった」

「クマのコロネは豊洲限定なので、食べてみたいなと思って買った」

先ほどのコロッケバーガーも豊洲限定。ソースにはダークチョコレートが使われていて、口にほのかなチョコの風味が広がります。

あの宅配ピザの焼きたてをイートインで! 食べ放題実施の特別店も

宅配でおなじみ、全国に700店舗以上ある「ドミノ・ピザ」にも特別店がありました。

東京・豊島区にあるドミノ・ピザの南長崎店の中にはテーブルが。焼きたてのピザを店内で食べられる、特別な店舗になっています。

さらに、食べ放題ができるということです。

ドミノ・ピザ ジャパン エリアマネージャー 渡邊ひかりさん

「基本的にはもう2枚以上食べれば元は取れる」

【ドミノの食べ放題】

※イートインできる一部店舗のみ

BASIC 2500円（90分制・平日11時〜）

どれだけお得になるのか、Nスタスタッフ2人がチャレンジしました。

ピザは17種類から選べ、Sサイズで提供されます。

Nスタスタッフ

「アツアツ!出来たて、全然違いますいつもと!」

「めっちゃチーズ落ちてくるんですよ、焼きたてなんで」

通常1枚1590円の「マヨシュリンプ」（Sサイズ）も、食べ放題なら2枚食べれば元が取れます。

食べ放題の場合、普段頼まないメニューに挑戦することもできるので、定番以外の商品を楽しむきっかけにもなっているそうです。

Nスタスタッフ2人による食べ放題の結果は、それぞれピザ4つ（通常5210円）とピザ3つ （通常4420円）。2人とも、1000円以上お得になりました。

皆さんも、お近くの特別店を探してみては?