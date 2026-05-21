日本エイサーは、AMD Ryzen AI 400シリーズプロセッサーを搭載した14インチノートPC『Aspire 14 AI』シリーズの2モデル「A14-A71M-N56Y/F」「A14-A71M-N76Z/F」を、5月20日より発売する。販売は各量販店およびAcer公式オンラインストアで行われる。

本製品は、AMD Ryzen AIプロセッサーに搭載された50 TOPSのNPUに対応し、日常の作業に加え、AIを活用した新しいPC体験にも対応するノートPC。14インチの筐体に、16GBのLPDDR5Xメモリーと512GBまたは1TBのSSDを搭載し、マルチタスクやコンテンツ制作など幅広い用途に対応する。約1.27kgの軽量ボディと約19.5時間のバッテリー駆動により、外出先での利用にも配慮されている。

ディスプレイには、14インチ WUXGA（1920×1200）解像度、16:10比率のIPSパネルを採用。非光沢仕様に加え、120Hzのリフレッシュレートと、sRGB 100%の色再現性に対応する。Windows Hello対応のフルHD IR Webカメラ、スライドカバー、Wi-Fi 6E、USB4ポートも備える。

ラインアップは、AMD Ryzen AI 5 430プロセッサー、16GBメモリー、512GB SSDを搭載した「A14-A71M-N56Y/F」と、AMD Ryzen AI 7 445プロセッサー、16GBメモリー、1TB SSDを搭載した「A14-A71M-N76Z/F」の2モデル。50 TOPSのNPUにより、背景ぼかしやノイズ除去などのAI機能や、生成AIツールの活用にも対応する。

ボディにはアルミニウム合金を採用し、厚さ約15.9mm、質量約1.27kgの軽量設計を実現。180°開閉可能なヒンジも採用している。Copilot+ PCに対応し、NPUによりAI処理の一部をローカル環境で実行することで、応答性とプライバシーに配慮した処理を実現する。Copilotキーから各機能にアクセスできる。

独自機能として、パフォーマンス設定やバッテリー管理、システム状態の確認を行えるユーティリティアプリ「AcerSense」と、任意のアプリや機能を割り当てて呼び出せるカスタマイズキー「My Key」を搭載。フルHD IR Webカメラによる顔認証に加え、Acer PurifiedVoiceによるノイズ抑制にも対応する。

通信面では、Wi-Fi 6EおよびBluetooth 5.2に対応。インターフェースとして、USB4（Type-C）ポートを2基（最大40Gbps、電源供給および映像出力対応）搭載し、USB 3.2 Gen 1 Type-Aポート×2（うち1基は電源オフUSB充電対応）、HDMI出力ポート、ヘッドセット／スピーカー・ジャックを備える。

また、Microsoft 365 Personal（24か月版）をプリインストール。Copilotによる文章作成支援やDesignerによる画像生成に対応するほか、1TBクラウドストレージとMicrosoft Defenderも利用できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）