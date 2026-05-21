波瑠と麻生久美子がＷ主演する日本テレビ系ドラマ「月夜行路 −答えは名作の中に−」（水曜、後１０・００）第７話が２０日、放送され、涼子が、かつてバドミントンでペアを組んでいたさつきと思わぬ再会を果たした。

涼子がケガでコンビを解消後、バトミントン元日本代表となったさつき。互いに複雑な思いを抱きながらの再会で、大きな瞳が印象的な黒髪の女性を演じたのは、遠藤久美子（４８）。１９９５年にデビューし、マクドナルドのＣＭなどで瞬くまに売れっ子に。当時はショートヘアにハスキーボイスがトレードマークだった。

憂いを帯びた役柄だったこともあり、ＳＮＳでも「えっ遠藤久美子だったの！？エンドロールで名前見るまで全く気づかなかった」「え、エンクミえらく雰囲気変わった気がする」「久しぶり見たけど可愛い」「この女優さん観たことある…？って確認したら」「懐かしい！」「久しぶりに見た きれいできれいでびっくりした！昔もかわいかったけど今の方がずっときれいだな」「今の方が綺麗くない？」「歳を重ねたけど美しさと可愛さが絶妙に同居するひとだなあ…」「公式で紹介されてるの見てなかったらエンクミだってわからなかったな」「驚きました。あのエンクミ！？ 宝塚歌劇団出身の女優さんみたいな変貌ぶりにビックリ」「ハスキー気味な声に可愛い感じの子が綺麗でエレガントな女性へ変貌していたので、ビックリ。全く気付きませんでした」など多くの声があがっている。