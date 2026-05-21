野口健の22歳長女「初めてのグラビア撮影」披露 ミス日本グランプリ受賞…野口絵子に「女神」の呼び声まで
登山家・野口健の娘で、ミス日本グランプリの野口絵子（22）が21日、自身のXを更新し、「初めてのグラビア撮影」を報告した。
【写真】野口健の長女・野口絵子、初めてのグラビア…幻想的な姿
絵子は「本日発売、週刊文春5月28日号『原色美女図鑑』初めてのグラビア撮影をしていただきました」と4枚の写真を紹介。
「富士山の麓で、素敵な衣装を纏い、素晴らしい写真に仕上げていただきました」と感謝を伝えた。アウトドアコーデのほか、幻想的なドレス姿も披露している。
絵子は、健の長女として2004年2月21日生まれ。登山や社会貢献活動などのほか、『世界・ふしぎ発見！』ミステリーハンター役などテレビでも活躍。今年1月、「ミス日本コンテスト」でミス日本グランプリとミス日本「海の日」をダブル受賞した。
これに対して「綺麗だな〜」「女神です」など、反響コメントが寄せられている。
【写真】野口健の長女・野口絵子、初めてのグラビア…幻想的な姿
絵子は「本日発売、週刊文春5月28日号『原色美女図鑑』初めてのグラビア撮影をしていただきました」と4枚の写真を紹介。
「富士山の麓で、素敵な衣装を纏い、素晴らしい写真に仕上げていただきました」と感謝を伝えた。アウトドアコーデのほか、幻想的なドレス姿も披露している。
絵子は、健の長女として2004年2月21日生まれ。登山や社会貢献活動などのほか、『世界・ふしぎ発見！』ミステリーハンター役などテレビでも活躍。今年1月、「ミス日本コンテスト」でミス日本グランプリとミス日本「海の日」をダブル受賞した。
これに対して「綺麗だな〜」「女神です」など、反響コメントが寄せられている。