YOSHIKIドラマ出演なるか!? GACKTの呼びかけに「10秒くらいなら出演してもいいかな。。笑」
ミュージシャンのGACKTとYOSHIKIによるX上でのやり取りが話題を呼んでいる。
【写真】DJパフォーマンスに挑戦したYOSHIKI
発端となったのは、GACKTの投稿。7月20日スタートのフジテレビ系「月9」ドラマ『ブラックトリック 〜裁きを操る弁護人〜』で主演を務めることに対し、「正直、今年はドラマをやる予定は1本しかなかった。だが、縁というのは不思議なもので、気づけば月9の主演をやることになった」と報告した。
さらに、「ボクは普通の役はやらない。狂った役か、頭のおかしい役しかやらないので」と明かしながら、「今回も、もちろん真っ当な人間じゃない。敏腕弁護士でありながら、一級建築士。よくわからん…」と役柄について説明。「“嘘”を武器に真実を暴く男。かなりクセが強い」とつづっていた。
この投稿に反応したのがYOSHIKIだった。「音楽だけでなく、俳優としても素晴らしい表現力を持っていると思う。日本に行ったら、GACKTの出演するTVも観てみたい！」とエールを送ると、GACKTは「YOSHIKI、ありがとー。どんなドラマになるのか、楽しみにしててよ」と感謝。その流れで、「っていうか、YOSHIKI出る？悪役で」とまさかの出演オファーを投げかけた。
続けてGACKTは、「いや、、、撮影にいつまで経っても来なそうだから、やめた方がいいかも。仮に現場に来たとしても、途中で突然いなくなる可能性もある…。うーん、考えたら怖くなってきた」とユーモラスに投稿。これに対しYOSHIKIは、「まぁ、演技は得意じゃないけど…GACKT が望むなら、10秒くらいなら出演してもいいかな。。笑」と応じた。
2人のやり取りにファンからは、「これはもう、出演確定ですね」「10秒と言わずフルでご出演お願いします」「Yoshikiさんのドラマ出演あったらとてもうれしいです」「全話リアタイしなきゃって事ですか」などの声が寄せられ、盛り上がりを見せている。
また、「仲睦まじいお二人のやりとりを見ているだけで、心がほっこり笑顔になれます」といったコメントも寄せられ、長年親交のある2人ならではの掛け合いに注目が集まっている。
【写真】DJパフォーマンスに挑戦したYOSHIKI
発端となったのは、GACKTの投稿。7月20日スタートのフジテレビ系「月9」ドラマ『ブラックトリック 〜裁きを操る弁護人〜』で主演を務めることに対し、「正直、今年はドラマをやる予定は1本しかなかった。だが、縁というのは不思議なもので、気づけば月9の主演をやることになった」と報告した。
この投稿に反応したのがYOSHIKIだった。「音楽だけでなく、俳優としても素晴らしい表現力を持っていると思う。日本に行ったら、GACKTの出演するTVも観てみたい！」とエールを送ると、GACKTは「YOSHIKI、ありがとー。どんなドラマになるのか、楽しみにしててよ」と感謝。その流れで、「っていうか、YOSHIKI出る？悪役で」とまさかの出演オファーを投げかけた。
続けてGACKTは、「いや、、、撮影にいつまで経っても来なそうだから、やめた方がいいかも。仮に現場に来たとしても、途中で突然いなくなる可能性もある…。うーん、考えたら怖くなってきた」とユーモラスに投稿。これに対しYOSHIKIは、「まぁ、演技は得意じゃないけど…GACKT が望むなら、10秒くらいなら出演してもいいかな。。笑」と応じた。
2人のやり取りにファンからは、「これはもう、出演確定ですね」「10秒と言わずフルでご出演お願いします」「Yoshikiさんのドラマ出演あったらとてもうれしいです」「全話リアタイしなきゃって事ですか」などの声が寄せられ、盛り上がりを見せている。
また、「仲睦まじいお二人のやりとりを見ているだけで、心がほっこり笑顔になれます」といったコメントも寄せられ、長年親交のある2人ならではの掛け合いに注目が集まっている。