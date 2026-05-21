円谷プロダクション、初期ウルトラマンシリーズ作品の国外の利用権をめぐる争いに「勝訴判決」 76年書面は「利用する権利を持たない」

円谷プロダクション、初期ウルトラマンシリーズ作品の国外の利用権をめぐる争いに「勝訴判決」 76年書面は「利用する権利を持たない」