６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説をサッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が務めることが２１日、同局から発表された。本田はこの日、都内の同局で会見を行い、地上波で放送する意義を語った。

前回はインターネットテレビ「ＡＢＥＭＡ」で解説を担当したが、今回は地上波。「お叱りを受けることを話してしまうかもしれませんが、いい経験だと思って自然体でいたい」と本田らしい意気込みで報道陣の笑いを誘った。

３月に開催されたＷＢＣは、Ｎｅｔｆｌｉｘが独占配信した。「ＷＢＣが地上波じゃなかったことを知りませんでした」と前置きしつつ「９８年のＷ杯が見た中では一番印象に残っている。地上波で見えないと。最近、あまりにも地上波で見えてない気がする。ビジネス上の問題もあると思いますが、さみしいなとは思います。地上波で放送されるのは意義がある。１人でも多くの方に見てもらいたい」と力を込めた。

同局の安田哲郎チーフ・ディレクターは本田の起用について「戦術眼の強み、親しみやすい本田節。その２つを備えた方は希有（けう）な方。普段サッカーに触れない方、普段から精通された方、双方に日本戦の魅力をお伝えするのは、本田さんが適任じゃないかと思って、オファーしました」と説明。「解説者という肩書ではなく、本田圭佑と表記しています。本田さんの魅力を丸ごと乗せて放送できたら」と語った。

本田が解説を務めるのは、ＮＨＫ総合で中継するオランダ戦（同１５日）、３戦目のスウェーデン戦（同２６日）。日本代表が決勝トーナメントに進んだ場合も本田が地上波、ＢＳ問わず解説する。

本田といえば、前回のサッカーＷ杯カタール大会での軽妙な解説が大きな話題に。「７（なぁな）分！？」「まだ泣くの早いって」「次どことやるんですか。出れへんの誰？」などストレートな物言い、選手ならではの鋭い指摘が人気を博し、「本田さん」「本田の解説」がＳＮＳでトレンド入り。ＡＢＥＭＡ視聴者数もスペイン戦で最多の１７００万人超を記録し、クロアチア戦は事前に入場制限が告知されるなど注目を集めた。

同局は、１次リーグでは地上波で計１９試合を生中継。初戦のオランダ戦（同１５日）、３戦目のスウェーデン戦（同２６日）を地上波で、２戦目のチュニジア戦（同２１日）はＢＳで生中継する。決勝トーナメントも計１５試合を生中継予定。日本代表の試合は勝ち上がりにより決勝トーナメント１回戦はＢＳで、２回戦以降の日本代表戦は地上波で生中継する。

ほかに、中継・デイリーハイライトなどに福西崇史、柿谷曜一朗、井原正巳、森岡隆三、播戸竜二、林陵平が出演する。