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YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【2026年5月最新】クレジットカード・銀行口座 新規入会キャンペーン！おすすめクレカ・デビットの入会・口座開設時にもらえるポイントで年会費回収！【PR】」を公開した。動画では、2026年5月時点で特にお得なクレジットカードと銀行口座の新規入会キャンペーンを厳選し、それぞれの強みや最適な入会タイミングを解説している。



動画内では、過去のキャンペーンと比較して還元内容が充実しているサービスをピックアップ。例えば、実質年会費無料で高還元を誇る「Ponta Premium Plus」について、条件達成で最大8,000ポイントを獲得できる点を強調し、「どうせ入会するなら、お得に申し込みましょう」と提案した。さらに、特定のポイントサイトを経由することで「二重取りができ、非常にお得」と、獲得ポイントを最大化する独自のテクニックも紹介している。また、高級ホテルへの無料宿泊特典が魅力の「AMEXゴールドプリファード」については、紹介ルートを経由することで合計13万ポイントを獲得できると説明した。



銀行口座編では、山陰合同銀行の「DanDan BANK」を取り上げ、最大24,000円相当の還元に加え、貯蓄用口座としての金利の高さや手数料の優遇制度を高く評価。「現在貯金用口座として最もおすすめできる銀行口座」と位置付けた。単なる入会特典の比較にとどまらず、交通機関の利用頻度や旅行の有無といった個人の行動パターンにどのサービスがフィットするかという独自の視点で分析を展開している。



入会キャンペーンの還元内容は時期によって大きく変動するため、目先のポイントだけでなく、自身のライフスタイルに合ったサービスを見極めることが重要だ。本動画は、日々の支払いを少しでもお得に見直したいと考える人にとって、有用な指標となるだろう。