5月20日、俳優の伊藤健太郎と、出口夏希の熱愛が『女性セブンプラス』によって報じられた。今売れっ子の若手俳優同士の熱愛に世間がざわついている。同誌には、2人が大量の食料品を購入し、伊藤のマンションへ入っていく様子が掲載された。伊藤から出口へアプローチして交際に発展したという。

「2人は、映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』で共演しています。さらにその映画続編として『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』が8月7日に上映を予定しており、伊藤さんも出口さんも続投することが発表されていました」（芸能ジャーナリスト）

共演を経て接点を持った2人だが、その熱愛には世間も驚愕。さらにXには、伊藤のモテ男ぶりにも驚く声が聞かれていた。

《伊藤健太郎相当モテるな》

《なんでこんなにモテんの？》

次から次へと熱愛が報じられる伊藤に、空いた口が塞がらないようだ。そんな伊藤の過去の彼女歴について前出・芸能ジャーナリストはこう続けた。

「伊藤さんは、2020年に女優の山本舞香さんとの熱愛が報じられ、同棲もしていることが発覚しました。しかし同年10月に伊藤さんが起こした“ひき逃げ事故”をきっかけに破局。その後2023年には一度復縁も報じられましたが、翌年には再び破局したことが報じられました」

さらに2025年春頃には、女優兼アーティストの吉田凜音との交際が発覚。伊藤の愛犬を連れて一緒に散歩する姿などがスクープされた。しかしその恋も長くは続かず、熱愛発覚から数カ月でスピード破局を迎えていたのだ。

「2020年に伊藤さんが起こしたひき逃げ騒動の不祥事は、彼の大きなイメージダウンの引き金となりました。そうした過去もあり、出口さんとの熱愛には世間からの批判的な声も少なくありません。

しかし伊藤さんは、以前から物怖じしない人懐っこい素顔が多くの共演者やスタッフから愛されていました。騒動後も小栗旬さんが社長を務める『トライストーン・エンタテイメント』に移籍しましたが、尊敬していた小栗さんを慕っていたからこその所属となったのでしょう。

彼を好意的に思う関係者は多く、そうした“人たらし”の一面が、共演した出口さんにも魅力的に映ったのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

距離の近い人ほど、彼の魅力に惹かれるのかもしれない。