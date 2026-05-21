ＩＮＥＳＴ<7111.T>が異色人気に沸いている。大量の買い注文に商いが成立せず、気配値のまま株価水準を切り上げストップ高水準に張り付いた。同社はスマーフォンの直販や宅配水（ウォーターサーバー）事業、個人消費者を対象とした各種商材販売を展開している。



２０日取引終了後に開示した２６年３月期決算は営業利益段階で前の期比２３％増の２億５５００万円と大幅な伸びを確保したほか、続く２７年３月期の同利益は前期比２．４倍の６億１０００万円と伸びが加速する見通しだ。自社サービスの案件獲得が進み、ストック利益の積み上げを成長ドライバーとしながら、組織統合などによる合理化効果も発現する見込み。また、短期的には利益抑制要因となるものの、中期的な成長に向けた先行投資は継続する構えにある。時価総額５０億円未満の超小型株で信用買い残も目先は枯れた状態にあり、５００円台後半から６００円台前半は滞留出来高も希薄なゾーンで潜在的な売り圧力が乏しい。



出所：MINKABU PRESS