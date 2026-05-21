はち切れんばかりのデカさ、圧倒的存在感！“IZ*ONEだったかもしれない”LIGHTSUMチョウォンの恵体

LIGHTSUM・チョウォンの近況が話題だ。

チョウォンは5月20日にインスタグラムを更新。

【写真】とにかくデカいチョウォン

「Loving」という短いコメントとともに数枚の写真を公開したのだが、そこに写し出された彼女のビジュアルは、健康美という言葉だけでは片付けられないほどの衝撃を放っていた。

今回の写真で最も多くの視線を釘付けにしているのは、純白のタイトな衣装に包まれた彼女のダイナミックなプロポーションだ。ホルターネックのトップスは、彼女の豊満かつ引き締まったボディラインをこれでもかと強調しており、隠しきれないほどのボリューム感が画面越しにも強烈に伝わってくる。

そんな彼女を語る上で欠かせないのは、IZ*ONEを生み出したサバイバル番組『PRODUCE 48』（2018）で見せた姿からの劇的な変化だろう。当時は卓越した歌唱力で愛された、今回の投稿で見せた姿は、かつての少女の面影を完全に脱ぎ捨てた、成熟した女性としての圧倒的なカリスマ性に満ちあふれている。

（写真＝チョウォンInstagram）

SNS上では、その驚異的なフィジカルに対して「もはや芸術の域に達している」「どこを見ていいか分からないほどの破壊力だ」といった熱狂的なコメントが溢れかえっており、彼女が次世代のビジュアルクイーンであることを改めて世間に知らしめた。

◇チョウォン プロフィール

2002年9月16日生まれ。本名ハン・チョウォン。大邱（テグ）広域市出身。2018年にMnetのサバイバル番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位6位圏内に入ったが、後に発覚した“不正操作”の影響で13位となりデビューを逃した。2021年にLIGHTSUMのメンバーとして正式デビューし、グループではメインボーカルを担当。高い歌唱力と抜群のスタイルで注目を集めている。