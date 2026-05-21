千葉県は２０日、２０２５年に行われた国勢調査（１０月１日現在）の速報値を発表した。

県人口は前回２０年調査（確定値）から２万５９６８人減の６２５万８５１２人となり、１９２０年（大正９年）の第１回調査以降で初めて減少した。県北西部で人口が増えている一方、県北東部や南部では減少が進んだ。

市町村別の増減を見ると、前回調査よりも人口が増えたのは柏市や印西市など県北西部の１２市だった。最も増加人数が多いのは千葉市で２万１９人。流山市（１万５２８１人）、柏市（８９０５人）が続いた。増加率が最も高いのは流山市で７・６５％だった。

一方、県南部や外房地域を中心に２５市１７町村で人口が減少した。最も減少人数が大きいのは市原市で９９１３人減。最も減少率が高いのは芝山町で１３・１７％だった。

人口減少率が１０％を超える自治体の多くが県北東部や南部にあり、東京都に近接した地域では人口増加が続く一方、離れた地域では人口減少が進むという構図が浮き彫りとなった。

世帯数は２８７万５９２３世帯で、前回調査から１０万２０８３世帯増加して最多を更新した。１世帯あたりの人数は２・１８人と前回調査より０・０９人減って過去最少となっており、単身世帯の増加によって世帯数が増えたとみられる。

県政策企画課の担当者は「人口減少は国全体が直面している課題。減少幅を緩やかにすることと、人口減の状況の中でも持続可能な地域社会をつくることが重要」と指摘。県として「子育て支援や地域の特色を生かした産業振興などを通じ、人の奪い合いではなく、自然増につながる政策に取り組んでいきたい」と話した。