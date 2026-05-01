±Ñ£Ã£Ð£É¤¬Í½ÁÛ²¼²ó¤ë¡¡£¶·îÍø¾å¤²¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Î»ØÅ¦¤â¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï£Î£Ù»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥É¥ë°Â¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£±¡¥£³£´¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤Î¾å¤²¤Ç£²£°£°ÆüÀþ¤òºÆ¤Ó¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¤ÎÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾åÃÍ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½Å¤½¤¦¤À¡£ÌÜÀè¤Ï£±£°£°ÆüÀþ¤¬£±¡¥£³£´£¸£°¥É¥ëÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï£²£±£³±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ë¾å¾º¡£ËÜÆü£²£±£³±ßÂæ¸åÈ¾¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë£²£±ÆüÀþ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Å¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï±Ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡Ö±Ñ£Ã£Ð£É¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÄã²¼¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±ÑÃæ¶ä¤Ï£¶·îÍø¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Ý¥ó¥É¤Ë°ìÄê¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï£´·î¤Ë£²¡¥£¸¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥é¥óÊ¶Áè¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤Ë£´¡ó¼å¤Ç¥Ôー¥¯¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£¶·îÍø¾å¤²¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤¬¡¢Í½ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ïº¹¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ö±Ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê4·î¡Ë20Æü15:00
·ë²Ì¡¡0.7%
Í½ÁÛ¡¡0.9%¡¡Á°²ó¡¡0.7%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.8%
Í½ÁÛ¡¡3.0%¡¡Á°²ó¡¡3.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡2.5%
Í½ÁÛ¡¡2.6%¡¡Á°²ó¡¡3.1%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
GBP/USD¡¡1.3448¡¡GBP/JPY¡¡213.58¡¡EUR/GBP¡¡0.8651
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï±Ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡Ö±Ñ£Ã£Ð£É¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÄã²¼¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±ÑÃæ¶ä¤Ï£¶·îÍø¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Ý¥ó¥É¤Ë°ìÄê¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï£´·î¤Ë£²¡¥£¸¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥é¥óÊ¶Áè¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤Ë£´¡ó¼å¤Ç¥Ôー¥¯¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£¶·îÍø¾å¤²¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤¬¡¢Í½ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ïº¹¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ö±Ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê4·î¡Ë20Æü15:00
·ë²Ì¡¡0.7%
Í½ÁÛ¡¡0.9%¡¡Á°²ó¡¡0.7%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.8%
Í½ÁÛ¡¡3.0%¡¡Á°²ó¡¡3.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡2.5%
Í½ÁÛ¡¡2.6%¡¡Á°²ó¡¡3.1%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
GBP/USD¡¡1.3448¡¡GBP/JPY¡¡213.58¡¡EUR/GBP¡¡0.8651
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ