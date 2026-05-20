桜田ひより＆木戸大聖「自然と戦いながら」強風の中での撮影回顧「髪の毛がメデューサみたいになっちゃって」【モブ子の恋】
【モデルプレス＝2026/05/20】女優の桜田ひよりと俳優の木戸大聖が5月20日、都内で行われた映画「モブ子の恋」（6月5日公開）のポップアップ開催記念トークイベントに、メガホンをとった風間太樹監督とともに出席。
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ポップアップの会場に足を踏み入れた桜田は「こうして映画が公開される前にポップアップイベントを開催することができて、とてもうれしいですし、私自身、“モブ子”の世界観がとても好きなので、今日はこうして衣装も飾ってあったり、ポスターも飾ってあるので、今日は『モブ子の恋』の世界観に浸りながら、楽しんでお話しできたらいいなと思います」と笑顔。木戸は「公開が近づいてきて、舞台挨拶とかをする前にこういったポップアップイベントを皆さんの前でやれるということは、すごくうれしいですし、新鮮です。短い時間ですが、いろいろお話ができたらと思います」と挨拶した。
撮影時のエピソードを聞かれると、桜田は「（スーパーの）バックヤードのポスターは、一連の流れで動きながらポスターの撮影をしていて、私たちが普通に会話を交えている中でシャッターを押していただいているので、リアルな雰囲気というか、温かさがある写真だなと思います」と話し、さらに、2人で何か物を取ろうとしている瞬間が写されたポスターを指差し「これも面白かったんですけど（笑）、全然（手が）届く距離に物がある中で、入江くんに後ろから取ってもらうというショットを撮ったんですけど、その“あたかも取れない”みたいなのを表現している写真が、なんと（メインビジュアルに）採用されました（笑）。『実は届きます』っていつか言いたいと思っていました（笑）」とちゃめっ気たっぷりに笑った。
一方の木戸は、後ろにある緑の中で2人が写っているポスターを挙げ「このシーンは、ポスターで見たらきれいなんですけど、実は風が強くて…」と明かすと、桜田も「すごかったです。髪の毛がメデューサみたいになっちゃって、収拾がつかなくてメイクさんも『困った困った』みたいになっていて、なんとか風が止む瞬間を狙って撮影していましたね」と裏話を披露。木戸は「助監督さんが木の揺れを見て、どんな風がこっちに来るか確認して『今いける！』って言いながら、自然と戦いながら撮影したことを覚えているんですけど、ポスターになるとそれを感じさせないですね（笑）」と語った。
桜田演じる信子の衣装について、風間監督は「自分を包み込んで守ってくれるお守りのようなもの」というコンセプトを裏側に込めていたそう。そんな衣装を見にまとい、信子を演じた感想を聞かれた桜田は「衣装合わせの段階から監督といろいろお話しさせていただいて、『包み込まれているような安心感のある衣装が、比較的メインであったほうがいいよね』ということで、サイズ感だったり、素材感だったり、見た目でも柔らかく包んでくれるような衣装がすごく多かった中、（2人の間にあるポスターにもなっている）入江くんとのシーンのオレンジのワンピースが、衣装合わせの段階でビビッときて、ちょっと背伸びしつつも、色合いとかは信子らしい色で、座ると膝が見えるんですけど、細部にまでこだわって衣装合わせをしていた記憶がありますね」と回顧した。
一方、木戸は、スーパーマーケットのシーンで着用している緑色のエプロン姿を原作者に絶賛されたそうで、そんなエプロンを着用して役を演じた感想を求められると「バイトチームみんなで揃って着ているところを見ると、この映画の温かさを感じて、クローバーみたいなものがキーアイテムとして出てくる中で、緑っていうところはこの映画の中で大きいなと思っています」と説明。「個人的に中に着ているシャツがただの白いシャツではなくて、ストライプでボタンがあるシャツなんですけど、監督も衣装合わせの時から言っていたシャツの温かみみたいなところが、自分自身の映像でも見させてもらった時に画面に乗っかって出ているなって思ったので、すごいお気に入りのアイテムの一つでもあります」と笑顔で語った。
2017年から「月刊コミックゼノン」で連載を開始、現在はWEB漫画サイト「ゼノン編集部」で連載中の田村茜による漫画「モブ子の恋」（ゼノンコミックス／コアミックス）を実写映画化した本作。20年間、ずっと片隅で“脇役”として過ごしてきた田中信子に芽生えた、初めての恋心。積極的な行動が苦手な彼女だが、勇気を振り絞って一歩ずつ距離を縮めようと努力する。ドキドキの大きさに、主役も脇役も関係ない。“主役”の恋に飽きた人へ贈る、ささやかで爽やかな恋物語となっている。（modelpress編集部）
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◆木戸大聖「自然と戦いながら」印象的な撮影回顧
ポップアップの会場に足を踏み入れた桜田は「こうして映画が公開される前にポップアップイベントを開催することができて、とてもうれしいですし、私自身、“モブ子”の世界観がとても好きなので、今日はこうして衣装も飾ってあったり、ポスターも飾ってあるので、今日は『モブ子の恋』の世界観に浸りながら、楽しんでお話しできたらいいなと思います」と笑顔。木戸は「公開が近づいてきて、舞台挨拶とかをする前にこういったポップアップイベントを皆さんの前でやれるということは、すごくうれしいですし、新鮮です。短い時間ですが、いろいろお話ができたらと思います」と挨拶した。
一方の木戸は、後ろにある緑の中で2人が写っているポスターを挙げ「このシーンは、ポスターで見たらきれいなんですけど、実は風が強くて…」と明かすと、桜田も「すごかったです。髪の毛がメデューサみたいになっちゃって、収拾がつかなくてメイクさんも『困った困った』みたいになっていて、なんとか風が止む瞬間を狙って撮影していましたね」と裏話を披露。木戸は「助監督さんが木の揺れを見て、どんな風がこっちに来るか確認して『今いける！』って言いながら、自然と戦いながら撮影したことを覚えているんですけど、ポスターになるとそれを感じさせないですね（笑）」と語った。
◆桜田ひより＆木戸大聖、衣装のこだわり明かす
桜田演じる信子の衣装について、風間監督は「自分を包み込んで守ってくれるお守りのようなもの」というコンセプトを裏側に込めていたそう。そんな衣装を見にまとい、信子を演じた感想を聞かれた桜田は「衣装合わせの段階から監督といろいろお話しさせていただいて、『包み込まれているような安心感のある衣装が、比較的メインであったほうがいいよね』ということで、サイズ感だったり、素材感だったり、見た目でも柔らかく包んでくれるような衣装がすごく多かった中、（2人の間にあるポスターにもなっている）入江くんとのシーンのオレンジのワンピースが、衣装合わせの段階でビビッときて、ちょっと背伸びしつつも、色合いとかは信子らしい色で、座ると膝が見えるんですけど、細部にまでこだわって衣装合わせをしていた記憶がありますね」と回顧した。
一方、木戸は、スーパーマーケットのシーンで着用している緑色のエプロン姿を原作者に絶賛されたそうで、そんなエプロンを着用して役を演じた感想を求められると「バイトチームみんなで揃って着ているところを見ると、この映画の温かさを感じて、クローバーみたいなものがキーアイテムとして出てくる中で、緑っていうところはこの映画の中で大きいなと思っています」と説明。「個人的に中に着ているシャツがただの白いシャツではなくて、ストライプでボタンがあるシャツなんですけど、監督も衣装合わせの時から言っていたシャツの温かみみたいなところが、自分自身の映像でも見させてもらった時に画面に乗っかって出ているなって思ったので、すごいお気に入りのアイテムの一つでもあります」と笑顔で語った。
◆桜田ひより＆木戸大聖「モブ子の恋」
2017年から「月刊コミックゼノン」で連載を開始、現在はWEB漫画サイト「ゼノン編集部」で連載中の田村茜による漫画「モブ子の恋」（ゼノンコミックス／コアミックス）を実写映画化した本作。20年間、ずっと片隅で“脇役”として過ごしてきた田中信子に芽生えた、初めての恋心。積極的な行動が苦手な彼女だが、勇気を振り絞って一歩ずつ距離を縮めようと努力する。ドキドキの大きさに、主役も脇役も関係ない。“主役”の恋に飽きた人へ贈る、ささやかで爽やかな恋物語となっている。（modelpress編集部）
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