　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月20日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の21万5675枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　215675(　215675)
ソシエテジェネラル証券　　　133941(　133941)
バークレイズ証券　　　　　　 42247(　 42247)
SBI証券　　　　　　　 　　　 88664(　 37628)
松井証券　　　　　　　　　　 27009(　 27009)
楽天証券　　　　　　　　　　 53517(　 25677)
日産証券　　　　　　　　　　 13143(　 13143)
三菱UFJeスマート　　　　　　 12956(　　7460)
サスケハナ・ホンコン　　　　　6959(　　6959)
JPモルガン証券　　　　　　　　5243(　　5243)
マネックス証券　　　　　　　　4923(　　4923)
ゴールドマン証券　　　　　　　3480(　　3474)
ビーオブエー証券　　　　　　　3351(　　3351)
みずほ証券　　　　　　　　　　2779(　　2779)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1916(　　1912)
インタラクティブ証券　　　　　1546(　　1546)
フィリップ証券　　　　　　　　1300(　　1300)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　1076(　　1076)
大和証券　　　　　　　　　　　 813(　　 813)
広田証券　　　　　　　　　　　 637(　　 637)

◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　3159(　　2159)
バークレイズ証券　　　　　　　1477(　　1477)
ソシエテジェネラル証券　　　　1123(　　1123)
フィリップ証券　　　　　　　　 162(　　 162)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 183(　　 143)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 256(　　 114)
マネックス証券　　　　　　　　　51(　　　51)
楽天証券　　　　　　　　　　　　57(　　　31)
JPモルガン証券　　　　　　　　　25(　　　25)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　22(　　　22)
松井証券　　　　　　　　　　　　19(　　　19)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　　 4)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　　 2)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1000(　　　 0)

◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　60(　　　60)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　41(　　　41)
JPモルガン証券　　　　　　　　　16(　　　16)
フィリップ証券　　　　　　　　　13(　　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　　 1)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース