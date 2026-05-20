「日経225ミニ」手口情報（20日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限21万5675枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月20日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の21万5675枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 215675( 215675)
ソシエテジェネラル証券 133941( 133941)
バークレイズ証券 42247( 42247)
SBI証券 88664( 37628)
松井証券 27009( 27009)
楽天証券 53517( 25677)
日産証券 13143( 13143)
三菱UFJeスマート 12956( 7460)
サスケハナ・ホンコン 6959( 6959)
JPモルガン証券 5243( 5243)
マネックス証券 4923( 4923)
ゴールドマン証券 3480( 3474)
ビーオブエー証券 3351( 3351)
みずほ証券 2779( 2779)
モルガンMUFG証券 1916( 1912)
インタラクティブ証券 1546( 1546)
フィリップ証券 1300( 1300)
BNPパリバ証券 1076( 1076)
大和証券 813( 813)
広田証券 637( 637)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3159( 2159)
バークレイズ証券 1477( 1477)
ソシエテジェネラル証券 1123( 1123)
フィリップ証券 162( 162)
三菱UFJeスマート 183( 143)
SBI証券 256( 114)
マネックス証券 51( 51)
楽天証券 57( 31)
JPモルガン証券 25( 25)
ドイツ証券 22( 22)
松井証券 19( 19)
インタラクティブ証券 4( 4)
日産証券 2( 2)
UBS証券 1000( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
ABNクリアリン証券 41( 41)
JPモルガン証券 16( 16)
フィリップ証券 13( 13)
SBI証券 7( 5)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 215675( 215675)
ソシエテジェネラル証券 133941( 133941)
バークレイズ証券 42247( 42247)
SBI証券 88664( 37628)
松井証券 27009( 27009)
楽天証券 53517( 25677)
日産証券 13143( 13143)
三菱UFJeスマート 12956( 7460)
サスケハナ・ホンコン 6959( 6959)
JPモルガン証券 5243( 5243)
マネックス証券 4923( 4923)
ゴールドマン証券 3480( 3474)
ビーオブエー証券 3351( 3351)
みずほ証券 2779( 2779)
モルガンMUFG証券 1916( 1912)
インタラクティブ証券 1546( 1546)
フィリップ証券 1300( 1300)
BNPパリバ証券 1076( 1076)
大和証券 813( 813)
広田証券 637( 637)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3159( 2159)
バークレイズ証券 1477( 1477)
ソシエテジェネラル証券 1123( 1123)
フィリップ証券 162( 162)
三菱UFJeスマート 183( 143)
SBI証券 256( 114)
マネックス証券 51( 51)
楽天証券 57( 31)
JPモルガン証券 25( 25)
ドイツ証券 22( 22)
松井証券 19( 19)
インタラクティブ証券 4( 4)
日産証券 2( 2)
UBS証券 1000( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
ABNクリアリン証券 41( 41)
JPモルガン証券 16( 16)
フィリップ証券 13( 13)
SBI証券 7( 5)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース