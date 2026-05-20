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海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説する「レンチ攻撃」の実態。強固なセキュリティを無効化する物理的ハッキングの手口

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「相次ぐ暗号資産の情報流出!?実際に起きた悲惨な事件と対応策について解説します！」と題した動画で、暗号通貨投資家を狙った物理的なハッキング「レンチ攻撃」の実態と、資産を守るための防衛策について解説している。



宮脇氏はまず、欧米で激増している「レンチ攻撃」に言及。これは強固なセキュリティを設定していても、犯人が投資家を物理的に誘拐・監禁し、暴力によってパスワードを聞き出すという手口である。「パスワードを吐けと、さもなくば命はないと言われたら、もう抗える人はいない」と宮脇氏は語り、被害額が1年間で約63億円に上る事実を提示した。



さらに、フランスでは誘拐事件が多発しており、その背景には税務署職員による「情報売却」があったと指摘。ある職員が専用ソフトを用いて投資家の機密情報（KYC情報）を犯罪組織に売り渡していたという。宮脇氏は「公的な機関で働いている人も実は信用ならない」と警鐘を鳴らした。



この事態に対し、宮脇氏は資産と命を守るための3つの対応策を提示。1つ目は、SNSなどで不用意に資産状況や居場所を公開せず、情報の流出を防ぐこと。2つ目は、送金に複数の鍵を必要とする「マルチシグ」や「コールドウォレット」を活用し、単独の鍵では送金できない仕組みを構築すること。3つ目は、少額の残高のみを表示する「パニックパスワード」やダミーの財布を用意し、万が一の襲撃時に差し出せるように準備しておくことを挙げた。



宮脇氏は「資産を増やすことよりも、守ることの方が難しくなっている」と述べ、海外不動産などへの分散投資の有効性にも言及。オンライン上の対策だけでなく、物理的な脅威から身を守る重要性を強く訴える内容となった。