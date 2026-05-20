クラブがリリースで発表

横浜F・マリノスは5月20日、2025年7月5日に開催された明治安田J1リーグ第23節の横浜FC戦に関連して発生した、一部サポーターによる違反行為について、損害賠償金全額の支払いを含む示談が成立したと発表した。

これによりすべての対応が完了したという。

事案は試合当日の16時15分頃、ニッパツ三ツ沢球技場場外において、一部サポーターが規制線を越えて行進し、その過程で発煙筒およびロケット花火を複数回発射・投げ入れたもの。キッチンカー付近の看板への直撃やスタッフへの被弾、衣服損傷の被害が発生し、緊急手荷物検査の実施により開門が大幅に遅延していた。

発表によると、損害額は5,852,921円。発煙筒や花火を所持・使用した実行行為者のほか、損害賠償に応じる意思を示した違反行為者の合計40名が全額を支払うことで合意し、弁護士作成による合意書を締結した。また、示談成立に先立ち、横浜FCおよび横浜F・マリノスの両クラブに対して直接謝罪が行われた。

また昨年すでに、本件事象に関わったとされる 4 つのサポーター団体の活動禁止とサポーター73 名の無期限入場禁止措置を講じている。

クラブは今回の件を重大な事案として重く受け止めており、観戦ルールの徹底や啓蒙活動を実施するとともに、悪質な違反行為に対しては必要に応じて法的措置も含め毅然と対応していくとしている。（FOOTBALL ZONE編集部）