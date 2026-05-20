関東甲信では今夜(20日)から雨が降り、明日21日(木)は冷たい雨が降るでしょう。これまでの暑さは落ち着きますが、明後日22日(金)はさらに気温が低く、4月並みになりそうです。日中も空気がヒンヤリするため、服装でうまく調節してください。ただ、25日(月)から再び暑さが戻ります。この先は気温差が大きいため、体調管理にご注意ください。

今夜(20日)から広い範囲で雨 明日21日(木)は雨脚が強まる所も

関東甲信では、早い所では山沿いで今夜(20日)から雨が降りだし、明日21日(木)は一日中、雨が降るでしょう。明日の昼頃は雨脚が強まる所もありそうです。

また、沿岸部では風も強まり、横なぐりの雨になることもあるでしょう。水たまりができて、歩きにくかったり、車の運転は見通しが悪くなったりするため、十分ご注意ください。



明日21日(木)は、今日とは一転して朝から気温がほとんど上がりません。最高気温は20℃を少し超えるくらいで、今日20日(水)より大幅に低くなるでしょう。

雨も降るため、より空気が冷たく感じられそうです。服装でうまく調節してください。

明後日22日(金)は4月並み 日中も上着が必要

明後日22日(金)は、午前を中心に雨が降るでしょう。明日21日(木)の雨とは違って、降り方は弱い見通しです。



午後は雨が止んできますが、気温は明日21日(木)よりもさらに低くなりそうです。最高気温は東京都心でも20℃に届かず、4月並みになる所が多いでしょう。

北よりの風と雨で、いっそう空気がヒンヤリ感じられるため、風を通しにくい上着があると便利です。

25日(月)は暑さが戻る 蒸し暑くなるため熱中症により注意を

最高気温は24日(日)頃まで平年より低い所もあるでしょう。ただ、週明けの25日(月)は真夏日(最高気温が30℃以上)になる所もあり、再び暑くなりそうです。



湿度が高くなるため、これまでのカラッとした暑さからムシッとした暑さに変わるでしょう。湿度が高いと汗が蒸発しにくいため、体に熱がこもりやすくなります。熱中症にかかるリスクが高まるため、注意が必要です。



運動会の練習やスポーツ大会のシーズンでもあります。外で長い時間過ごされる方は、ノドが渇く前に水分をとったり、汗をたくさんかいたら塩分も適度にとるようにしましょう。また、涼しい所での休憩もこまめにとるよう、心がけてください。