6年目、クジラ型メカが大量の水を発射！ 横浜アンパンマンこどもミュージアム「水あそびひろば」

記事ポイント 横浜アンパンマンこどもミュージアムの『水あそびひろば』が2026年6月13日(土)にオープンしますクジラ型バイキンメカの「ウォーターキャノン」や水鉄砲型メカなど、複数のバイキンメカが水遊びを盛り上げますミストや水のアーチが出る「小さい子ゾーン」があり、小さなお子さまも安心して楽しめます 横浜アンパンマンこどもミュージアムの『水あそびひろば』が2026年6月13日(土)にオープンしますクジラ型バイキンメカの「ウォーターキャノン」や水鉄砲型メカなど、複数のバイキンメカが水遊びを盛り上げますミストや水のアーチが出る「小さい子ゾーン」があり、小さなお子さまも安心して楽しめます

今年で6年目を迎える、横浜アンパンマンこどもミュージアムの夏の人気イベント『水あそびひろば』が、2026年6月13日(土)にオープンします。

会期は9月30日(水)まで、3Fミュージアムの屋外エリアが水とバイキンメカの遊び場に変わります。

横浜アンパンマンこどもミュージアム「水あそびひろば」





期間：2026年6月13日(土)〜9月30日(水) ※天候により中止となる場合あり場所：3F ミュージアム ひろば（ボールパーク横 屋外エリア）入館料：2,200円〜2,600円（税込） ※1歳以上、日時指定WEBチケットの事前購入が必要施設住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9営業時間：2・3Fミュージアム 10:00〜17:00（最終入館16:00）／1Fショップ＆フード・レストラン 10:00〜18:00 ※日により異なるアクセス：みなとみらい線新高島駅「3番出口」より徒歩約3分、JR横浜駅「東口」より徒歩約10分

横浜アンパンマンこどもミュージアムの3Fミュージアム屋外エリアに設置される『水あそびひろば』は、床から次々と水が飛び出す仕掛けの中にバイキンメカが複数配置される構成です。

水の量や飛び方が異なるメカが同エリアに集まり、乳幼児から小学生まで幅広い年齢のお子さまが遊べるゾーン分けがされています。

びしょ濡れになったあとに着替えられるスペースも用意されています。

バイキンメカが大量の水を発射する「メインエリア」





メインエリアの中心に配置されるクジラ型バイキンメカには「ウォーターキャノン」が搭載されており、サイレン音とともに大量の水が発射されます。

水鉄砲型メカや横方向から水をかけるメカも同エリアに設置され、あらゆる角度から水が飛んでくる仕掛けになっています。





ヤシの木につるされた「びっくりバケツ」はゆらゆらと揺れ、予測のつかないタイミングで水が落下する仕掛けです。

いつ水が来るかわからないスリルが、水遊びにさらなる刺激をプラスします。

ミストと水のアーチが優しく噴き出す「小さい子ゾーン」





バイキンメカのエリアから離れた場所には「小さい子ゾーン」が設けられ、床からミストと水のアーチが優しく噴き出します。

水の勢いが穏やかなため、まだ激しい水遊びが難しい年齢のお子さまも安心して過ごせる設計です。

バイキンメカの迫力ある水攻めを存分に体験したあとは、館内に用意されたお着替えスペースで濡れた服を着替えられます。

着替えセットを持参すれば、そのままショップやレストランへと移動できます。

夏のおでかけ先として、ミュージアム入館には日時指定WEBチケットの事前購入が必要です。

バイキンメカが起こす予測不能な水の攻撃と、小さなお子さまにも配慮した「小さい子ゾーン」の両立が、今年の『水あそびひろば』の特徴です。

2026年6月13日(土)から9月30日(水)まで、神奈川県横浜市のみなとみらいエリアで開催されます。

横浜アンパンマンこどもミュージアム「水あそびひろば」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『水あそびひろば』は何歳から遊べますか？

A. ミュージアムの入館対象は1歳以上です。

バイキンメカの水が激しいエリアのほかに、ミストや水のアーチが穏やかに出る「小さい子ゾーン」が別途設けられています。

Q. 水に濡れた場合の着替えスペースはありますか？

A. 3Fミュージアムのひろば内にお着替えスペースが用意されています。

着替えは各自持参が必要です。

Q. 雨天の場合も開催されますか？

A. 天候により中止となる場合があります。

詳細は横浜アンパンマンこどもミュージアムの公式サイトに案内されます。

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