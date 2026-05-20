32歳・のん、公式予告に反響「おめでとう！」「ずっと応援していて良かった」 地上波バラエティーMC初挑戦が決定、内容・出演者発表【一覧】
俳優・アーティスト、のん（32）が、地上波バラエティー番組のMCに初挑戦することが、20日までに明らかになった。
【動画・写真】のん、地上波バラエティー番組で初MC 千鳥ノブと2ショット＆指パッチン姿も
のん公式Xでは「のんがバラエティMC初挑戦！ 特番『愛と知識とのんとノブ』が、5月24日（日）15:00 〜 MBS／TBS系 全国ネットで放送予定！」と発表。番組公式サイトやXも開設され、予告映像などが公開された。
同番組は、のんと千鳥・ノブがMCタッグ。好きすぎてたまらない“ガチ愛さん”と、幅広い脳内データを持つ“知識さん”が、本気のプレゼンショーを繰り広げる。
SNSでは「のんちゃん、おめでとう！」「おおー！すごい！」「は？は？最高すぎるんだが！！」「ずっと応援していて良かったです」など、期待が高まっている。
■ガチ愛さん
スコティッシュフォールド：高城れに（ももいろクローバーZ）、長谷川忍（シソンヌ）
豆大福：真壁刀義、安井友梨
ガスト：河合郁人、ジャンボたかお（レインボー）
■知識さん
宇治原史規（ロザン）、奥田修二（ガクテンソク)）、日比野佐和子（医師）
【動画・写真】のん、地上波バラエティー番組で初MC 千鳥ノブと2ショット＆指パッチン姿も
のん公式Xでは「のんがバラエティMC初挑戦！ 特番『愛と知識とのんとノブ』が、5月24日（日）15:00 〜 MBS／TBS系 全国ネットで放送予定！」と発表。番組公式サイトやXも開設され、予告映像などが公開された。
同番組は、のんと千鳥・ノブがMCタッグ。好きすぎてたまらない“ガチ愛さん”と、幅広い脳内データを持つ“知識さん”が、本気のプレゼンショーを繰り広げる。
■ガチ愛さん
スコティッシュフォールド：高城れに（ももいろクローバーZ）、長谷川忍（シソンヌ）
豆大福：真壁刀義、安井友梨
ガスト：河合郁人、ジャンボたかお（レインボー）
■知識さん
宇治原史規（ロザン）、奥田修二（ガクテンソク)）、日比野佐和子（医師）