東京・奥多摩町と埼玉・秩父市にまたがる峠近くで“上半身のない遺体”が見つかりました。周辺には、大型動物のものとみられる足跡があり、クマに襲われた可能性があるということです。

【写真を見る】顔や耳に痛々しい絆創膏…クマに襲われた男性

「クマが多い場所」警視庁は遺体の身元確認進める

喜入友浩キャスター（19日・午後10時半すぎ）

「東京・奥多摩町です。この先の登山口は、クマによる人身被害があったため通行止めとなっています」

東京・奥多摩町と埼玉・秩父市にまたがる仙元峠付近で、上半身のない性別不明の遺体が見つかりました。警視庁によりますと、遺体の周辺には大型動物とみられる足跡やフンがあり、遺体には動物によって荒らされたような痕があるということです。

発見されたのは、クマの目撃情報が多いエリア。捜査関係者によりますと、遺体の状態からクマに襲われた可能性があるということです。



遺体の近くで見つかった登山用のリュック内にある身分証明書の名前と、捜索願が出されている人物の名前が一致しているということです。



警視庁は、遺体の身元の確認を進めています。

仙元峠に行ったことがある人

「（Q.どんな場所？）かなり山深いところ、埼玉と東京の県境ですよね。クマが多い場所ではある。今までそういうことはなかったから、これから気をつなきゃいけない」

奥多摩で死亡例「聞いたことない」観光シーズン直前に広がる懸念

奥多摩町で弁当店を営む男性は。

奥多摩の台所 佐藤和義さん（51）

「僕は奥多摩生まれで地元だが、クマに襲われて亡くなったのは聞いたことないので、びっくり」

環境省によりますと、少なくともいまの方法で統計を取り始めた2008年度以降、都内でクマによる死者は確認されていません。

奥多摩町民

「『クマに襲われた方がいて』とのことで、気を付けてという放送が流れていた。去年から続いてクマの被害が多くなってきている。住んでいる身からしても奥多摩町、危ない状況じゃないかなと最近思う」

奥多摩町では、17日にも登山をしていたロシア国籍の30代の男性がクマに襲われ重傷を負っています。

奥多摩の台所 佐藤和義さん（51）

「（今後の懸念は）ストレートに観光客が、少なくなるんじゃないかな。奥多摩って今オンシーズンじゃないですか。夏に向けて、観光需要がすごくどんどん上がっていくときに出鼻くじかれるというか、心配」

全国でクマ被害 70歳男性が語る“クマ襲撃の瞬間”

各地でクマによる被害が相次いでいます。

クマに襲われた 関正利さん（70）

「畦の方を向いてこうやって（かがんでい）たら、ここ（顔）にドンときた。何がぶつかったかと思ってたんだけど、見たら黒っぽいから、これクマだなと思って。すぐ見ないうちにさーと逃げていった」

19日午前、農作業中に襲われたという新潟・南魚沼市の男性。こめかみや耳、顔には絆創膏が痛々しく貼られていました。

体当たりしてきたクマは体長約1m。そのとき、顔に爪が当たったといいます。

クマに襲われた 関正利さん（70）

「ちょっと痛いなと思って、手でこうしたら血が出たので。軽トラにあったタオルでちょっと血を止めて。すぐ止まったので、たいしたことなかった。たまたま不幸中の幸い」

新潟県内でのクマによる人身被害は、今年（2026年）初めてです。

政府がクマ対策強化 「ガバメントハンター」増員へ

全国でクマの被害が相次ぐなか、政府は対策会議を開きました。

木原稔 官房長官

「今後速やかに緊急対応体制の整備、出没防止対策の実施、クマの調査や捕獲の強化、住民等の安全確保・注意喚起、そして情報発信など、一段ギアを上げて取り組む必要がある」

木原官房長官は、緊急銃猟をはじめとした対応を実施し、対策に万全を期すよう関係閣僚に指示しました。

政府は今後、捕獲体制の強化に向けて100人を超える専門人材や、狩猟免許などを持つ自治体職員「ガバメントハンター」を追加で雇用するということです。