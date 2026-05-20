後藤真希、目標は“スローエイジング” アンチエイジングではなく「年齢を重ねていけば肌も年を取っていく」
歌手・後藤真希（40）が20日、東京・日本橋の0th Hub Nihonbashiで行われた自身がプロデュースを務めるスキンケアブランド『rall.＋』のブランドローンチ発表会に参加した。
【全身ショット】透明感あふれる花柄ワンピで登場した後藤真希
お披露目の日を迎え、後藤は「ブランドを立ち上げることが決まってから、本当に一つひとつ丁寧に作ってきたものたちなので、ようやくついに来たか、という感じでうれしいです」と笑顔を見せた。「13歳で芸能界デビューをしているんですけど、13歳からメイクをする機会が増えて。自分の肌と向き合う機会がすごく多かったんです。年齢がどんどん上がるごとに肌状態もちょっとずつ変化していく。それでも女性として生まれたので、いつまでもキレイでいたいという気持ちから、いろんなスキンケアを試したり、その時の肌に合ったものを自分で試しながらやってきたんですけど、『こういうものがあったらいいな』と思うことが増えてきて。それを今回『rall.＋』で形にできた。本当にすごくうれしいですし、たぶん同じ悩みを持っていらっしゃる方も多いと思うので、そういう方に向けて、どんどん紹介できたら」と呼びかけた。
ブランドは音楽用語で“だんだん緩やかに”を意味するラレンタンドから着想された。「私のスキンケア、お肌の目標はスローエイジング。アンチエイジングとかよく聞くと思うんですが、どうしても年齢を重ねていけば肌も年を取っていく。それをいかに、ゆっくりとスローに肌をなるべく保ちながら老けないように、という感じ。スローエイジングを頑張りつつすっぴん偏差値を上げていく思いから『rall.＋』のブランド名につながりました」と明かしていた。
第1弾アイテムは、導入美容液「ラルプラス 水光ピール」、美容液「ラルプラス クリアスキンセラム」を発売。21日から同所で期間限定POPUPストアで先行発売し、27日から全国発売される。
【全身ショット】透明感あふれる花柄ワンピで登場した後藤真希
お披露目の日を迎え、後藤は「ブランドを立ち上げることが決まってから、本当に一つひとつ丁寧に作ってきたものたちなので、ようやくついに来たか、という感じでうれしいです」と笑顔を見せた。「13歳で芸能界デビューをしているんですけど、13歳からメイクをする機会が増えて。自分の肌と向き合う機会がすごく多かったんです。年齢がどんどん上がるごとに肌状態もちょっとずつ変化していく。それでも女性として生まれたので、いつまでもキレイでいたいという気持ちから、いろんなスキンケアを試したり、その時の肌に合ったものを自分で試しながらやってきたんですけど、『こういうものがあったらいいな』と思うことが増えてきて。それを今回『rall.＋』で形にできた。本当にすごくうれしいですし、たぶん同じ悩みを持っていらっしゃる方も多いと思うので、そういう方に向けて、どんどん紹介できたら」と呼びかけた。
第1弾アイテムは、導入美容液「ラルプラス 水光ピール」、美容液「ラルプラス クリアスキンセラム」を発売。21日から同所で期間限定POPUPストアで先行発売し、27日から全国発売される。