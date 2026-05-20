MetaとEssilorLuxotticaはAIグラス『Ray-Ban Meta (Gen 2)』および『Oakley Meta』を5月21日より日本で発売する。

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両社のAIグラスはこれまでに海外で数百万本を販売しており、今回の日本展開によりグローバル展開をさらに拡大する形となる。レイバンおよびオークリーの直営店および公式オンラインストア、全国の正規取扱店、Meta.com、Metaの認定小売店（6月4日よりオンライン先行）にて販売される。

『Ray-Ban Meta (Gen 2)』は、1200万画素の超広角カメラを搭載し、高解像度の写真撮影や3K Ultra HDの動画撮影に対応する。バッテリーは最大8時間駆動で、周囲の音を遮断しないオープンイヤースピーカーにより音楽再生や通話が可能。ハンズフリーでの通話やメッセージ送信に対応するほか、「Hey Meta…」と話しかけることで、Meta AIによるリアルタイムの提案や回答が得られる。なお、一部の機能は他国で利用できるものの、日本では利用できないものや今後順次展開となるものがある。

サングラスモデルとしてはWayfarer、Skyler、Headlinerの3スタイルを展開。サングラスレンズ、クリアレンズ、偏光レンズ、Transitions Gen S調光レンズなど幅広いレンズを揃える。度付きレンズ対応のオプティカルモデルとして、『Ray-Ban Meta Blayzer Optics』および『Ray-Ban Meta Scriber Optics』も展開される。Opticsフレームは軽量かつスリムな設計で、交換可能なノーズパッドや調整可能なテンプルチップを備え、可動域が10度拡張されたヒンジ構造や、ワンタッチでMeta AIを起動できる専用アクションボタンを搭載する。

『Oakley Meta』からは、HSTNおよびVanguardの2モデルをラインナップする。『Oakley Meta HSTN』は1200万画素カメラとオープンイヤースピーカーをフレームに内蔵し、IPX4の防水性能を備える。モデルによっては、コントラストを向上させるPRIZMレンズを搭載する。

『Oakley Meta Vanguard』は、動きや持久性を重視した設計で、リアルタイムデータの活用を通じてパフォーマンス向上をサポートする。122度の視野角を持つ1200万画素カメラや、風切り音を低減する機能を備えた高音量のオープンイヤースピーカーを搭載。ランニングやサイクリングなどのトレーニング中でも集中を維持しやすい設計で、IP67の防塵・防水性能により過酷な環境下での使用にも対応する。

■製品情報Ray-Ban Meta (Gen 2) / Oakley Metaメーカー：EssilorLuxottica、Meta発売日：5月21日（Metaの認定小売店は6月4日よりオンライン先行）価格：・Ray-Ban Meta (Gen 2)：73,700円～89,100円（税込）・Ray-Ban Meta Optics (Gen 2)：82,500円（税込、度付きレンズ別売り）・Oakley Meta HSTN：77,220円～92,620円（税込）・Oakley Meta Vanguard：96,580円（税込）

■※すべて直営チャネルに基づく参考価格主な仕様：1200万画素カメラ、オープンイヤースピーカー、Meta AI対応、最大8時間駆動バッテリー（Ray-Ban Meta (Gen 2)）、3K Ultra HD動画撮影、IPX4防水（Oakley Meta HSTN）、IP67防塵・防水（Oakley Meta Vanguard）、122度視野角（Oakley Meta Vanguard）販売チャネル：レイバン・オークリー直営店および公式オンラインストア、全国の正規取扱店、Meta.com、Metaの認定小売店

（文＝リアルサウンド編集部）