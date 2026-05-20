「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）

阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１軍に初昇格即「６番・左翼」でスタメン出場し、二回のプロ初打席の初球を中前に運びプロ初安打を記録した。チーム１１安打中“ドラ１カルテット”が８安打。黄金ルーキーのデビュー戦を先輩がド派手に飾り、交流戦前の勝ち越しを決めた。デイリースポーツ評論家の西山秀二氏は「新人離れしたスイングの強さは一級品で、巨人に在籍していた長野のイメージとダブって見えた」と絶賛した。

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ドラフト１位ルーキーの立石がプロの第一歩を踏み出した。

阪神の強力打線の６番左翼でスタメン起用され、第１打席で金丸から初ヒット。真っすぐのタイミングで振りにいくと決めていたのだろう。真ん中外寄りに来た初球に内からバットを出して逆らわずに、それでいてきちっと振り切って打ち返した。さすがという期待感を持たせる打席だった。

新人離れしたスイングの強さは一級品で、巨人に在籍していた長野のイメージとダブって見えた。プロのトップクラスである金丸に対して、あのスイングができるのは魅力。将来の中心打者、タイトルを獲るような選手になる可能性を感じた。これから１軍の投手に慣れてくるのが楽しみだ。

ただ、大山や森下に比べると体の線が細く、厚みもない。当然ながらまだプロの体つきではないが一冬越えて体ができてくれば、もっと可能性は広がるだろう。

期待値が高い中でスタメン起用され１打席目でプロ初ヒットが出たことで、本人もプレッシャーから解放されただろう。片りんは今日の一打席で見せてもらったので、打席を重ねていく中でどれだけ結果を出していくか注目していきたい。