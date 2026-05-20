“グラビア界のミューズ”里仲菜月、「週刊SPA!」初グラビアで芸術的ボディ披露
アイドルグループ「Task have Fun」の里仲菜月が、19日発売の「週刊SPA!」5月26日号に初登場する。グラビア企画「美女地図〜私が主人公〜」に出演し、アトリエを舞台にキュートな表情と抜群のスタイルを披露する。
【別カット】カラフルに…“芸術的なボディ”を披露した里仲菜月
今回登場する里仲は、“グラビア界のミューズ”の呼び名にふさわしい存在感で誌面を彩る。アトリエという芸術的な空間の中、透明感あふれる表情と洗練されたボディラインを見せ、印象的なグラビアに仕上がった。
2003年生まれ、茨城県出身の里仲は、2016年に「Task have Fun」のメンバーとしてデビュー。アイドルとしてライブ活動を中心に人気を集める一方、その端正な顔立ちとスタイルの良さからグラビアでも注目度を高めてきた。
現在、「Task have Fun」は結成10周年を記念したライブツアー「Task have Fun 10th Anniversary Tour きみがいたから」を開催中。節目の年を迎えたグループの活動とともに、里仲個人の活躍にも期待が高まる。
同号では、岸明日香が表紙と人気企画「このあと、どうする？」に登場するほか、「グラビアン魂」にはちとせよしのが出演している。
【別カット】カラフルに…“芸術的なボディ”を披露した里仲菜月
今回登場する里仲は、“グラビア界のミューズ”の呼び名にふさわしい存在感で誌面を彩る。アトリエという芸術的な空間の中、透明感あふれる表情と洗練されたボディラインを見せ、印象的なグラビアに仕上がった。
現在、「Task have Fun」は結成10周年を記念したライブツアー「Task have Fun 10th Anniversary Tour きみがいたから」を開催中。節目の年を迎えたグループの活動とともに、里仲個人の活躍にも期待が高まる。
同号では、岸明日香が表紙と人気企画「このあと、どうする？」に登場するほか、「グラビアン魂」にはちとせよしのが出演している。